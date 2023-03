Grève des contrôleurs aériens : Air Corsica annule trois vols sur Paris

"Pour la première fois depuis le début des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites, la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) a informé les compagnies aériennes que les lignes de service public étaient elles aussi concernées par des réductions de capacité. Celles-ci seront applicables à l'aéroport d'Orly pour la journée de dimanche 26 mars en raison du nombre insuffisant de contrôleurs aériens" indique la compagnie régionale corse dans un communiqué.

Et cela aura des conséquences sur le trafic aérien entre la Corse et Paris-Orly.





Ainsi, Air Corsica se voit dans l'obligation d'annuler trois rotations à cette date.

Il s'agit des vols Ajaccio-Orly XK770 (7 heures) et Orly-Ajaccio XK771 (9h25), du Bastia-Orly XK780 (6h55) et Orly-Bastia XK781 (9h25) et du Figari-Orly XK754 (17h25) et Orly-Figari XK755 (20h15).





Air Corsica indique que" les passagers réservés sur ces vols peuvent modifier leurs réservations en anticipant leur départ au samedi 25 mars, en utilisant les vols maintenus le dimanche 26 mars, ou en reportant leur voyage à une date ultérieure. Ils ont également la possibilité d'annuler et d'obtenir le remboursement de leurs billets. Dans tous les cas, ils doivent de se rapprocher de leur point de vente."



Une situation totalement indépendante de sa volonté que "Air Corsica déplore". Dans le même temps, la compagnie "exprime ses regrets auprès de tous les clients impactés par cette discontinuité du service public".