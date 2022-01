Grève dans les écoles : forte mobilisation en Corse

Exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés au Covid-19, ils étaient plus d’une centaine les enseignants et autres personnels de l'Education nationale, du Grand Ajaccio, qui ont participé ce jeudi à une large grève nationale et manifesté pour demander des réponses au gouvernement, dont le chef, Jean Castex, va recevoir les syndicats ce jeudi soir. L'ensemble des syndicats de l'Education nationale, rassemblant enseignants mais aussi infirmières ou personnels de vie scolaire, parents d'élèves et, fait plus rare, inspecteurs ou chefs d'établissements, ont participé à cette journée de mobilisation, dénonçant "une pagaille indescriptible" en raison des protocoles sanitaires.



Après 22 mois de crise sanitaire, et des modifications incessantes des protocole les enseignants sont au bord de la crise ."S’il faut faire une grève illimitée, nous le ferons, peste Stéphanie Silvani, enseignante dans le privé, on est là pour manifester contre ce protocole ridicule, le gouvernement nous fait tourbillonner, les parents d’élèves et les enseignants n’en peuvent plus... "



« On n’en peut plus ! »



Un sentiment confirmé, quelques instants plus tard, par une autre enseignante du Grand Ajaccio. "Les classes se réduisent comme une peau de chagrin. On ouvre, on ferme. Les mesures prises par le ministre de l’Education Nationale changent du jour au lendemain...On n’en peut plus ! "



Une bonne demi-heure après leur arrivée, Ghjuvan-Petru Luciani, Secrétaire National du STC Educazione, prend la parole. "Cette une journée de protestation contre ces mesures qui ne veulent plus rien dire...Depuis deux ans, on s’est efforcé de répondre au mieux pour assurer le bon déroulement des cours de nos enfants du primaire et du secondaire et ce, dans leur strict intérêt. Là, « ci n’hè una techja » ! On nous sort un protocole le 3 janvier et il change deux jours plus tard. Cette situation ne peut plus durer. S’il faut des masques FFP2 et plus de moyens matériels dans les écoles, il faut nous les donner. On s’est réunis ici pour dénoncer ces conditions de travail inacceptables..."



En fin de matinée, une délégation a été reçue par le recteur de l’Académie de Corse "Il a botté en touche toutes nos revendications, ajoute Ghjuvan-Petru Luciani, nous avons demandé à ce que les retraités, qui sont considérés comme personnes à risque, ne soient pas engagées en remplacement des titulaires, il répond que c ‘est discriminatoire. Ensuite, il s’est borné à évoquer « une plus grande fluidité dans la communication. On n’a pas besoin de communication mais simplement de pouvoir travailler dans des conditions dignes...."



Ce vendredi, les écoles vont rouvrir mais la gronde, elle va se poursuivre et déboucher, sans doute sur d’autres actions...