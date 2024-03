Grève dans le maritime : Le port de Bastia debloqué

A la suite de la réunion qui s'est tenue ce mercredi 13 mars au siège de la Corsica Linea à Bastia, réunissant les représentants syndicaux de la CGT et du SAMMM ainsi que les directions de La Méridionale et de la Corsica Linea et la présidente de l'Office des Transports de la Corse Flora Mattei, les marins du SAMMM ont décidé de suspendre leur préavis de grève entamé il y a deux jours et annoncé un arrêt temporaire du mouvement social qui a perturbé les traversées Corse continent ces derniers jours.

Bien que les syndicalistes n'aient pas obtenu d'engagement écrit de La Méridionale concernant le transport du fret sur la ligne Île-Rousse-Toulon, ils ont exprimé une certaine confiance à l'issue de la rencontre, même si le préavis de grève est suspendu, mais pas annulé. En revanche la CGT maintenant la grève, en attendant des réponses et des garanties supplémentaires. Une assemblée générale est prévue pour ce jeudi 14 mars afin de discuter des prochaines actions à entreprendre.



Ce conflit social survient dans le contexte de l'ouverture prochaine de la ligne Île-Rousse-Toulon par La Méridionale début avril. Cette nouvelle liaison, en dehors de la délégation de service public, suscite des inquiétudes quant à son impact sur le secteur maritime corse, notamment en ce qui concerne le transport de fret. Les 11 et 12 mars, toutes les traversées de la Corsica Linea entre les ports de l'île et Marseille avaient été annulées en raison du préavis déposé par le SAMMM et la CGT, provoquant d'importantes perturbations dans le transport maritime en Corse.