Grève contre la réforme des retraites : plus de 2 000 personnes dans les rues de Bastia

Du Palais de justice à la préfecture, une majorité de salariés de la fonction publique : enseignement, finances, poste, hôpital, justice, mais aussi de la mairie, de la CAB, de la CdC et des salariés du privé.

« Non à cette retraite à 64 ans qui est une honte » martelait François Giudicelli, porte-parole de l’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, STC et UNSA qui, tout en militant pour la poursuite de la mobilisation et des actions, en appelle aussi aux députés de l’Assemblée Nationale pour refuser cette réforme.



Des jeunes également présents dans le cortège et des représentants d’associations ou de partis politique (très peu). En début de rassemblement, un responsable du RN a été prié de sortir du cortège par certains manifestants qui ne voulaient pas d’amalgame. Pour eux « le fascisme n’a pas sa place dans une manifestation sociale ».