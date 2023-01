Grève contre la réforme des retraites : la manifestation à Ajaccio en images

Pour la première fois depuis douze ans, les syndicats qui espéraient une mobilisation massive ont fait front commun et appelé les manifestants à inscrire ce mouvement social dans la durée.



Les grèves ont été très suivies en Corse et si taux de grévistes dans l’Éducation nationale n'est pas encore connu au niveau régional, les organisations syndicales parlent de 65 % d'adhésion du personnel tandis que le ministère évoque 40 % d’enseignants en grève dans le primaire et 34 % dans le secondaire.



Une réforme de progrès social selon le gouvernement

Face à la large contestation, le gouvernement s’emploie à défendre sa réforme, à l’image de la Première ministre, Élisabeth Borne. Elle estime qu’il s’agit "d’un projet de justice et de progrès social", et a réaffirmé que "ce sont les 20 % de travailleurs les plus modestes qui auront le moins à décaler leur départ à la retraite."



La réforme prévoit un report de l’âge légal de la retraite à 64 ans d’ici à 2030, un allongement de la durée de cotisation ainsi que la fin des régimes spéciaux. En contrepartie, le gouvernement promet la revalorisation des petites pensions et la prise en compte des carrières longues.