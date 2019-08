Grève aux urgences de Bastia : la position du PNC

Rédigé par La rédaction le Mercredi 7 Août 2019 à 14:55

Depuis le 24 juillet, les urgences de l’hôpital de Bastia sont en grève et celle-ci va continuer car les grévistes en plus d'être solidaires avec les revendications nationales du collectif inter-urgences, demandent une amélioration des conditions de travail dans le service des urgences du CH, qui n'a pas été restructuré depuis 1992.



Dans un communiqué U Partitu di a Nazione Corsa réaffirme son soutien aux grévistes et s’inquiète des annonces récentes de l’ARS quant au financement du projet de réaménagement des urgences.







Le communiqué : U Partitu di a Nazione Corsa réaffirme son soutien, en cette période charnière du conflit qui les mobilise, aux personnels grévistes de l’hôpital de Bastia.



Il s’inquiète vivement des annonces récentes de l’ARS quant au financement du projet de réaménagement des urgences.



Pour le PNC, les réponses de l’ARS doivent être affinées très rapidement, tant au plan du calendrier et du budget alloué que de la maquette globale de réaménagement.



Dans ce contexte tendu, le dialogue doit permettre d’aborder la finalité du plan en cours, d’en définir avec précision les différentes étapes et bien sûr, l’ensemble des financements afférents.



Les personnels et leurs familles ne peuvent rester aussi longtemps dans l’incertitude. Ils ont besoin de réponses à la hauteur des besoins exprimés.

Il en va de l’efficacité du service, de la bonne organisation des soins comme de l’accueil des usagers.



La santé ne saurait être pour nous une variable d’ajustement, pas plus d’ailleurs que le service public.



Pour toutes ces raisons, le PNC demeure résolument présent aux côtés des personnels et redit son souhait d’une sortie de crise, dans les meilleurs délais.

