Grève à l’école de Mezzana : les maires réaffirment leur soutien à Jean-Nicolas Antoniotti

C’est une seconde rencontre, le 3 avril, où, selon le président du SIVOM, il devait être question de négociations, qui mettra le feu aux poudres. Il regrette en effet que les représentants de l’intersyndicale soient alors arrivés en séance, avec un préalable oral : sa démission. « Suite à cela, ils ont quitté la salle et ont commencé une occupation des locaux », ajoute-t-il. Une revendication que les maires des quatre communes membres du SIVOM balayeront immédiatement d’un revers de main. Dix jours plus tard, alors que le blocage continue et que le dialogue semble rompu, tous continuent d’apporter leur soutien plein et entier au président du SIVOM. « On peut évoquer tous les problèmes que les grévistes ont soulevé, mais on ne peut pas demander la démission de l’élu qui est président du SIVOM », martèle ainsi Jean Biancucci, le maire de Cuttoli-Corticchiato, « Nous ne sommes pas dans une entreprise privée, le SIVOM est un service public cadré. Il y a des choses qu’on peut faire, d’autres qui sont difficiles à admettre ». Le maire de Peri, Xavier Lacombe est lui aussi formel : « On veut la tête de Jean-Nicolas Antoniotti, mais ce n’est pas cela qui va régler le problème. Nous ne pouvons pas accepter ce postulat, il est inacceptable », souffle-t-il.



« Beaucoup de SIVOM ont plongé au niveau financier. Nous avons souhaité au contraire, conformément à l’audit, que des décisions soient prises, et Jean-Nicolas Antoniotti était chargé de leur exécution. Mais la décision, c’est nous qui l’avons prise pour qu’il y ait des mesures de redressement qui éviteraient au SIVOM de connaitre des difficultés financières », explique encore Jean Biancucci. « Pourquoi nous bloque-t-on aujourd’hui ? Je n’ai pas encore compris pourquoi on demande le départ de Jean-Nicolas Antoniotti et pourtant, nous avons discuté avec les grévistes », regrette-t-il en lançant par ailleurs un appel aux grévistes : « Nous sommes prêts à discuter ». Mais il avertit, il n’est pas question de céder à cette demande de départ du président.



Peut-être une première avancée concrète dans le conflit, le maire de Sarrola-Carcopino a profité de cette conférence de presse pour dévoiler que des travaux commenceront dès lundi au niveau des toilettes de l’école dont les syndicats fustigeaient l’état « déplorable ». Pour réhabiliter cette structure, le SIVOM a pu bénéficier de subventions de l’État et de la Collectivité de Corse, qui, précisent les élus, avaient été sollicitées bien avant la grève. En attendant, sans déblocage de la situation, l’ALSH restera fermé pendant les vacances scolaires qui ont débuté ce vendredi soir.