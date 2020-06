Greenpass - Jean-Jacques Ferrara : "à titre personnel je ne me serais pas soumis à un tel test"

- A l’Assemblée nationale, vous siégez à la commission de la défense nationale et des forces armées, quel est votre rôle ?



- Il y a deux aspects de mon mandat de député qui me réjouissent : le temps que je passe en circonscription, au contact des habitants et mes travaux au sein de la commission de la défense. J’y suis rapporteur pour le budget de l’armée de l’air et mercredi je vais être nommé co-rapporteur d’une mission d’information sur les hélicoptères. Nous avons pus de 5100 personnels engagés notamment en Afrique en Irak ou en Syrie, qui luttent contre des groupes terroristes très structurés. C’est un sujet brûlant, qui ne va faire que croître. Nous allons mener ce combat encore de nombreuses années, malheureusement. Ces groupes apparaissent sous des formes de plus en plus diffuses et sournoises. Face à eux, nos démocraties ont des armées qui respectent des accords, des règles d’engagement. C’est un combat asymétrique. La crise sanitaire a un peu mis le voile sur ces questions mais elles ne vont pas tarder à reprendre tout leur intérêt.



- Quels sont vos rapports avec les trois autres députés de Corse ?



- Des rapports cordiaux, mais aucun travail en commun. Ponctuellement, il nous est arrivé de soutenir des initiatives extrêmement consensuelles.

Mais nous n’avons pas les mêmes priorités : la modification de la constitution n’en est pas une à mon sens. J’aurais souhaité que nous puissions nous emparer de sujets tels que la gestion des déchets, en utilisant mon expérience de président de la CAPA. Là, c’était du concret. Mais cela n’a pas été possible.



- Que proposeriez-vous sur ce sujet des déchets ?



- Devons-nous opter pour des unités qui produisent de l’énergie ou des unités qui visent à rendre le tri plus performant ? Je n’ai pas de dogme en la matière. Ce qui me semble aberrant aujourd’hui c’est qu’en 2020, la Corse soit incapable de gérer ses 200 000 tonnes de déchets. Quand il y a une crise sanitaire, on s’adresse à des chercheurs et des médecins. Face à cette crise des déchets, nous devons nous adresser à des techniciens. Ce n’est pas Laurent Marcangeli, Jean-Jacques Ferrara ou Gilles Simeoni qui doit prendre la décision. Le politique doit faire appel à des spécialistes et trancher ensuite parmi les différentes options, c’est cela son rôle.

Aujourd’hui, tout le monde parle à tort et à travers sans être spécialiste. Un exemple, lorsque l’on parle d’un objectif à 65% de tri, mais à quel horizon le place t-on? Et si un jour nous y arrivons, que fait-on des 35% ? Nous continuons à les enfouir ? Voilà les questionnements que nous devons avoir.



- Nous entamons la deuxième partie de votre mandat, pensez-vous à vous représenter ?



- Aujourd’hui si je devais donner une réponse je dirais oui. Car j’ai beaucoup de choses à faire encore, à apprendre. Car être député cela s’apprend : le fonctionnement de l’Assemblée, du pouvoir législatif, les rapports avec les représentants de l’Etat… Et puis on apprend également à personnaliser sa façon d’exercer ses fonctions. J’ai beaucoup de choses à donner, à la fois à la population de ma circonscription mais aussi dans le cadre de mes travaux au sein de l’Assemblée.



- Allez-vous prendre part aux élections territoriales ?



- En tant que député de la Corse-du-Sud, je devrai prendre part à une démarche. Pour être clair, je suis favorable à une candidature de Laurent Marcangeli. C’est le seul à pouvoir incarner un vrai projet. Il a été réélu au premier tour maire d’Ajaccio, président de la CAPA. À Ajaccio, les électeurs ont validé tout ce qui a été initié depuis 2014. De la même façon, à la communauté d’agglomération, ils ont validé son projet et sa façon d’appréhender l’intercommunalité. Le bon fonctionnement de la CAPA témoigne de capacité à gérer un ensemble de communes et d’élus qui ne partagent pas les mêmes opinions. Et cela, c’est très intéressant. Cela n’a pas été possible partout, à la CAB par exemple.



- Parlons partis politiques. Vous êtes Secrétaire général adjoint des Républicains en charge de la Corse, en quoi consiste ce rôle ? De quelle manière s’organise aujourd’hui le mouvement au niveau local ?



- Dans la nouvelle organisation souhaitée par Christian Jacob, ont été désignés des secrétaires généraux adjoints chargés des territoires. J’ai été choisi pour la Corse. La ligne aujourd’hui incarnée par Christian Jacob, Aurélien Pradié, et tant d’autres, me convient tout à fait, plus que par le passé. Il y a un renouveau, de nouveaux visages. Aujourd’hui, après le succès du premier tour des municipales, les Républicains se portent plutôt bien.

À Ajaccio, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, 4ème adjointe au maire, est secrétaire départementale du mouvement. De nombreux élus sont également membres du parti.

Mais le temps des partis tels qu’on les a connus n’est plus d’actualité, un parti ne fonctionne plus comme avant. L’important, c’est de se retrouver pour les enjeux nationaux. Est-il encore nécessaire de maintenir artificiellement des structures qui n’ont pas lieu d’être ? Nous n’avons pas forcément besoin d’avoir un local, cela ne fonctionne plus comme cela. Mais cela ne nous empêche pas de travailler, de réfléchir, et, en tant que Républicains, nous apporterons notre contribution au débat territorial. Ce qui est certain, c’est que nous devons nous ouvrir, pas nous refermer.