Green Orizonte, un nouveau festival voit le jour en Balagne

"Green Orizonte a vu le jour avec une mission claire : sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et aux solutions de demain. Nous avons souhaité dès sa première édition créer un festival ambitieux, digne héritier du Festiventu, mais portant des résonances nouvelles", explique Agathe Moretti, l'une des organisatrices.

Le programme promet une diversité d'activités, notamment des animations, des conférences, des balades et des ateliers centrés sur le thème central de l'enjeu environnemental. De plus, une programmation musicale exceptionnelle viendra rythmer cet événement placé sous le signe de la responsabilité environnementale.



Ce festival s'étend sur trois communes, mais sa mission est de mettre en valeur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité, comme l'explique François-Marie Marchetti, président de la communauté de communes de Calvi. "Green Orizonte incarne la volonté des offices de tourisme de développer cet événement, à l'image du Festiventu, afin de dynamiser la région après la saison estivale, en mettant l'accent sur le développement durable. Cette année, en plus de Calvi, Lumiu et Calenzana y participent. Au fil des années, le festival s'étendra progressivement à l'ensemble de l'intercommunalité, abordant d'autres thématiques tout en restant fidèle à l'engagement en faveur du développement durable."





Calvi, Calenzana, Lumio

Calvi, en tant que site principal, accueillera le festival sur le parking de l'Ortacce, où 14 stands d'ateliers porteront le nom des 14 communes partenaires, offrant des activités gratuites pour tous. Calenzana et Lumiu se joindront à la fête sur la place de l'église et la plage de l'Arinella, respectivement.ce festival se veut un véritable laboratoire d'idées et d'échanges autour du développement durable, en adéquation avec l'ADN de Green Orizonte. "Nous souhaitons mettre en évidence l'urgence climatique et fournir des outils, des solutions, et des opportunités d'échange", ajoute Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'Office de Tourisme de Calvi.



Le vendredi matin, les professionnels du tourisme sont conviés à une série de conférences dans le cadre de la Journée des Ambassadeurs du Tourisme Durable, en partenariat avec l'Adem et l'Agence du Tourisme de la Corse. Ces conférences, qui se tiendront sous le chapiteau Magic Mirror, aborderont divers sujets, dont l'impact environnemental du tourisme, la médiatisation du secteur touristique, et les pratiques économiques responsables.



Tout au long de l'événement, de nombreux ateliers seront ouverts au public. Ces ateliers offriront des opportunités d'apprentissage sur des sujets variés, allant du recyclage du plastique à la découverte de la biodiversité alimentaire.



Le programme inclut également des conférences, des ateliers et des concerts qui se tiendront à divers endroits et à des horaires variés.