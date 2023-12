Grande parade : la magie de Noël s’empare du centre-ville d’Ajaccio

Du monde partout, des enfants, des familles, des magasins du centre-ville ouverts et décorés, de la musique : Ajaccio avait pris des airs de fête et s’était paré de ces plus belles couleurs de Noël pour accueillir en ce beau dimanche ensoleillé, la grande parade de Noël. Vanessa, une maman, accompagnée de ses deux enfants, se réjouissait de l’ambiance festive : « Cela fait vraiment plaisir de voir Ajaccio comme cela en plein hiver avant les fêtes. Il y a du monde de partout. Presque tous les magasins sont ouverts. Les enfants n’auront voulu rater pour rien au monde cette parade. Ils en parlaient toute la semaine à l’école ! ».

Il est vrai qu’à deux semaines de Noël, et après quelques jours plutôt pluvieux, l’ambiance est montée d’un cran dans la Ville avec l’ouverture du marché, Place Diamant, qui connait une affluence record depuis une semaine. Anthony, serveur dans une brasserie du centre-ville reconnait volontiers « une journée exceptionnelle avec la présence de nombreuses familles depuis le milieu de la matinée. Cela n’arrête pas. Globalement, c’est vrai que depuis une semaine et l’ouverture du marché de Noël, l’affluence est au rendez-vous. On a juste eu quelques jours de mauvais temps qui ont un peu gâché la fête mais c’est encourageant pour la suite ».

Prévue à 15 heures, la grande parade de Noël a, en effet, attiré de nombreux Ajacciens dès la matinée. Profitant d’un temps magnifique, les familles ont déambulé toute la journée dans les artères du centre-ville. Alain, commerçant dans le prêt à porter, était lui aussi satisfait de la fréquentation enregistrée : « Il y a eu du monde toute la journée. Nous avons plutôt bien travaillé, sensiblement comme l'année dernière. On espère réaliser un beau mois de décembre ». Au son des tubes de Barry White et Mariah Carey, le corso est parti de la place Abbatucci, où la foule s’était déjà amassée, et grossissait au fur et à mesure de sa progression le long du cours Napoléon. 84 jeunes, tous de rouge vêtu, issus de l’école de danse de Pierre-Antoine d’Orazio, accompagnés de lutins et autres échassiers ont défilé derrière le char du Père Noël, enchaînant les chorégraphies, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

A l’arrivée Place Diamant, le cortège s’est ensuite dilué au sein du marché, où la fête battait son plein. A peine descendu du char, Christophe Mondoloni, élu municipal en charge des festivités ne cachait sa satisfaction : « C’était un dimanche ensoleillé très attendu par les enfants et les plus âgés. Nous sommes heureux de voir tout ce monde. C’était un très beau char et un très beau défilé, je remercie toutes les équipes qui ont participé à l’élaboration de cette parade. Je pense qu’on frôle l’année record en termes de fréquentation. Double pari réussi pour nous. Malgré des foires et des marchés disséminés tout autour du Pays Ajaccien, c’est une grande satisfaction de voir tout ce monde réuni ici. Comme quoi, il y a de la place pour tout le monde et c’est très bien que notre marché de Noël en soit le moteur ".