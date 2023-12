Grande opération de contrôles des chasseurs en Haute-Corse, 31 infractions relevées

Pendant 15 jours, du 2 au 17 décembre, une vaste opération de contrôle de la sécurité à la chasse a été menée en Haute-Corse par les inspecteurs de l'environnement du service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB), en collaboration avec les brigades mobiles d'intervention de la Gendarmerie nationale et de la Douane. Ces contrôles, placés sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, ont englobé à la fois les chasseurs en action et les vérifications routières pour garantir le transport approprié des armes.

Le bilan de cette campagne, réalisée dans le cadre d'une initiative nationale visant à promouvoir le respect des règles de sécurité et à sensibiliser les chasseurs à des pratiques responsables, révèle une situation préoccupante. Sur les 124 chasseurs contrôlés, près de 25 % ont fait l'objet de verbalisations, marquant une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Parmi les 31 infractions constatées, deux délits ont été relevés, notamment le transport sans motif légitime d’arme de catégorie C. Les autres infractions concernent principalement des contraventions liées à la chasse, telles que le transport d’une arme non placée sous étui, le non-respect des prescriptions de sécurité du Schéma Départemental de Gestion cynégétique (SDGC), ainsi que des infractions relatives à la circulation sur des routes forestières interdites et à la pêche en eau douce en temps prohibé.

Ces contrôles rigoureux ne se sont pas limités à des sanctions. Ils ont également intégré un volet pédagogique crucial, permettant aux agents de l'OFB de transmettre des messages forts sur la sécurité à la chasse. Des aspects tels que la mise en sécurité et le transport adéquat des armes ont été particulièrement soulignés.

Dans un communiqué, l'OFB considère cette opération comme "une étape essentielle dans la réduction des accidents liés à la chasse". Les chiffres nationaux des accidents de chasse soulignent l'importance de maintenir ces efforts, malgré les progrès réalisés au fil des années. En Haute-Corse, le bilan de l’accidentologie pour la saison 2022-2023 est défavorable, avec 1 mort, 1 accident grave et 2 incidents mineurs. "Aussi, au-delà de cette opération, le service départemental OFB de Haute-Corse maintient sa vigilance et continuera à effectuer tout au long de la saison cynégétique des contrôles portant sur la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs", conclut l'office.