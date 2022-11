Grande Guerre : Pour que Virgo Luigi, "fusillé pour l’exemple", puisse enfin reposer à Casabianca

Mais la famille de Virgo Luigi n’a toutefois pas attendu que les rouages de l’État se mettent en marche et a entrepris de son côté une première réhabilitation dans son village natal. Le 9 août 2013, elle organisait pour ce faire une cérémonie en sa mémoire avec diffusion du documentaire de Jacky Poggioli en l’église de Casabianca. « Beaucoup de monde avait été touché par l’histoire », se remémore l’arrière-arrière-petite-nièce du soldat. Voulant réparer une autre injustice, la famille a aussi fait inscrire son nom sur le monument aux morts de la commune et a apposé une plaque en sa mémoire sur la tombe de sa sœur. « Nous sommes aussi partis dans la Meuse et avons été sur sa tombe. C’était très émouvant », livre-t-elle encore.



Désormais, afin de réparer l’histoire, l’Associu Per Virgo Luigi souhaite aussi faire exhumer son corps et le rapatrier à Casabianca, « afin qu’il repose enfin en paix sur sa terre, auprès des siens ». « Mais comme il est inhumé dans un cimetière militaire c’est compliqué, car il est logiquement interdit de sortir les soldats des cimetières militaires », déplore Virginia Baccarelli. « Nous espérons que si la proposition de loi est votée par le Sénat, et que les fusillés de la Première Guerre Mondiale sont réhabilités, on nous autorise à le ramener », ajoute-t-elle.



Dans cette entreprise, l’Associu Per Virgo Luigi devra toutefois recueillir l’accord du ministre des Armées. Un sésame pour lequel elle espère pouvoir compter sur un certain appui politique. « Nous avons déjà le soutien du député Michel Castellani, et nous allons aussi solliciter le sénateur de Haute-Corse », détaille Virginia Baccarelli en indiquant que l’association aura aussi besoin de fonds pour espérer ramener Virgo Luigi sur sa terre natale. « Le devis des pompes funèbres est en effet très cher. Nous avons créé des briquets Virgo que nous allons vendre à partir de début décembre. Beaucoup de boutiques et de particuliers nous soutiennent déjà. Nous espérons que d’autres seront touchés par l’histoire et voudront nous aider, et réparer un peu cette page noire de l’Histoire de la Première Guerre. On oublie cette guerre parce qu’elle est loin, mais tous ces soldats se sont battus et sont morts pour notre liberté. Il faut perpétuer leur mémoire », instille Virginia Baccarelli.









Vous pouvez joindre ou adhérer à l’association en la contactant via :

Sa page Facebook : « Associu per Luigi Virgo cunnusciutu « Quilicus »

Par courrier : Associu Per Virgo Luigi, 5 rue Luce de Casabiancea, 20200 Bastia

Ou par téléphone : Virginia Baccarelli 06 10 03 28 32 ou Géraldine Baccarelli 06 31 42 98 29