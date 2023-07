Grand Prix d’Ajaccio 2023 : Une semaine dédiée à la pétanque

Une aubaine pour les amoureux de la pétanque insulaire. Alors qu’il y a quelques jours, l’Ajaccio Sport Pétanque a été sacré champion de France, ce lundi débute une semaine de jeux pour les boulistes avec le Grand Prix de Pétanque d'Aiacciu Ville Impériale sur la place Miot. Organisé par l'association « Grande Premiu di a Cità Impériale d'Aiacciu Pétanque », jumelée avec « La Boule du Stade » et en partenariat avec la ville d’Ajaccio, ce tournoi annuel revêt cette année une dimension particulière puisqu'il sera consacré au Mémorial de Tino Rossi. « La ville d’Ajaccio fait beaucoup de choses pour lui rendre hommage et ils ont dit pourquoi pas aussi utilisé la pétanque », explique Carmelo Mandica, président de la Boule du Stade.



Du lundi au mercredi, le concours de pétanque est ouvert à tous, un moyen pour représenter cette discipline qui a de plus en plus la cote sur l’île. C'est l'une des raisons pour lesquelles le tournoi se déroule sur la place Miot. « On a décidé de l’organiser sur la place, car il y a beaucoup de parents, d’enfants qui viennent. Donc l’organiser là-bas ça permet de faire connaître la pétanque à travers notre île », continue Carmelo Mandica. Avec la participation de 100 compétiteurs, le coup d’envoi est donné ce soir à 18 heures avec une épreuve en doublette par poule dotée de 1000 euros. Demain, à la même heure, le concours se poursuivra en triplettes, également avec 1000 euros d’indemnité. Le mercredi débutera par un concours mixte en triplettes par poule à 18 heures, avant de faire la place aux jeunes où les trois catégories, minimes, cadettes, juniors, joueront en doublettes à 18h30.



Seulement pour les licenciés, le Grand Prix débutera vraiment le jeudi à 17 heures, en triplette par poule avec 2000 euros d’indemnité. Les parties s’arrêtent quand les 8es de finale sont jouées. Le lendemain, reprise du Grand Prix avec les quarts de finale à 17 heures, suivi de la demi-finale et de la Finale. Les parties seront filmées et retransmises en direct sur Corse Sport Diffusion. Ensuite vient la remise des prix avec un apéritif organisé pour clôturer le concours.

Enfin, le samedi 29 sera marqué par des compétitions de doublette, pour remercier chaleureusement les participants du grand prix. Cette journée sera également marquée par un concours féminin dédié à la pétanque féminine, mettant en avant le talent et la passion des joueuses. Le dimanche clôturera cette semaine en beauté à 10 heures avec des triplettes pour tous les licenciés.