Grand Bastia : que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?

Comme chaque année, le plaisir des fêtes est suivi de la corvée de devoir jeter son sapin de Noël. Pour faciliter la tâche aux habitants du Grand Bastia et les encourager à se débarrasser de leurs sapins de manière écologique en soulignant l'importance du recyclage des déchets verts, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) met à leur disposition plusieurs points de collecte, déployés du 6 au 15 janvier 2024



Différents points de collecte sont répartis stratégiquement dans plusieurs localités, offrant aux résidents une opportunité facile de participer à cette action bénéfique pour l'environnement. Les sapins naturels, débarrassés de pied, pot en plastique, emballage, et décorations, peuvent être déposés librement aux endroits désignés.

Bastia : Gare de Lupinu, Place du Marché, Porte Sainte Marie, Place Claude Papi, Annonciade (près du Leclerc), Stade de Toga.

Furiani : Ecole du Principellu, Ecole du Rustincu.

Ville di Pietrabugno : Ecole de Guaitella, Arboretum des Oliviers, Résidence Amarilys, Casone (Centre Technique).

Santa Maria di Lota : Mairie de Miomu.

Après le 15 janvier, la dépose des sapins se fera directement en déchetterie, avec des horaires et des points d'accès variés, pour une gestion efficace des déchets verts. La CAB rappelle que cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser la population à l'écoresponsabilité au quotidien.Pour toute question ou information supplémentaire, le service de Collecte de la CAB est disponible au 0 800 000 055 (numéro gratuit) du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. La CAB invite chacun à contribuer à un début d'année 2024 en harmonie avec la nature et la préservation de l'environnement.