Grand Bastia : la CAB lance Moby, un dispositif pour aller autrement à l'école

Après la « Com-Com » du Sud-Corse en décembre dernier, c'est la CAB qui en ce mois de septembre a acté son adhésion au programme Moby, proposé par la société Eco CO2, un dispositif qui vise à inciter les familles et les enseignants à privilégier les déplacements doux, non polluants, pour les trajets domicile-école.



Dans l’optique de fluidifier la circulation aux abords des établissements scolaires, et plus largement de promouvoir l’écomobilité - ou moyens de transport moins nuisibles pour l’environnement - la communauté d'agglomération de Bastia a postulé à ce programme national et son offre a été retenue par cette éco-entreprise qui accompagne les collectivités territoriales et les établissements scolaires à la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements Etablissement Scolaire et à la sensibilisation des élèves. « Nous avons plusieurs missions dans le service public », souligne Stéphanie Grimaldi, directrice du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Corse qui est le référent ECO CO2 sur le territoire « On est très heureux de ce partenariat avec la CAB car cela rentre parfaitement dans notre mission de base, la sensibilisation en milieu scolaire. Dans le domaine de l’architecture et de l’environnement on intervient déjà dans une centaine de classes de la région bastiaise. Aujourd’hui il importe de développer une nouvelle manière de faire, inculquer une nouvelle manière de voir les choses »



« Il est important de signaler que ce programme doit inclure tous les scolaires mais aussi tous ceux qui tournent autour d’eux : parents, enseignants, livreurs etc… » précise Nicolas Fremont, en charge du projet au CAUE qui détaille « Dans un premier temps nous allons faire un diagnostic de la situation en notant les points noirs, les secteurs à améliorer, puis on va créer des comités de pilotages pour mettre en place des programmes, des plans d’actions au sein des écoles sur 2 ans ».



Des pistes à explorer

Trois collectivités de la région Corse ont d’ores et déjà choisi d’adhérer au programme Moby : Communauté de Communes du Sud Corse, Communauté de Communes de Marana Golo et la Communauté d’Agglomération de Bastia.

​Comme dans les deux autres collectivités, Moby va permettre aux élèves, aux parents mais aussi à tout le personnel de plusieurs établissements scolaires, d’apprendre comment optimiser leurs modes de déplacements en privilégiant les mobilités actives et partagées. « En qualité d’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire, la CAB dispose de prérogatives en matière de plan de mobilité d’entreprises et d’administrations » explique Leslie Pellegri, vice-présidente de la CAB en charge de la transition écologique. « Le lancement de ce dispositif tombe bien puisque nous sommes justement dans la semaine de la mobilité. Le déploiement du programme s’effectuera sur 50 classes de 7 écoles élémentaires du territoire*. Afin de favoriser l’élaboration de ces plans de mobilité, la CAB prévoit d’endosser un rôle de suivi et de conseil en mobilité auprès des employeurs et gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants. La convention de partenariat entre la CAB et ECO Co2 a été signée en juillet. Le montant total du programme s’élève à 140 931 € HT. Il est financé à hauteur de 77% par l’Etat et le dispositif de Certificat d’Economie d’Energie. Le cout pour notre institution est de 32 522 € HT. Dans une démarche d’exemplarité la CAB prévoit aussi l’élaboration de son propre plan de mobilité d’ici 2023 ».



Déjà des exemples concrets

A titre d’exemple, le collège Maria de Peretti à Porto Vecchio a reçu ses premiers évènements de sensibilisation à la réparation d’une crevaison à vélo et d’initiation à la trottinette. Le collège de Bonifacio a lui reçu son premier évènement de sensibilisation à la réparation d’une crevaison à vélo. Dans le sud, les établissements secondaires de la Communauté de Communes du Sud Corse vont démarrer la phase de diagnostic avec cette semaine de la mobilité. Dans tous les cas, l’objectif est bien d’inviter petits et grands à repenser les trajets domicile- établissements scolaires pour une mobilité plus vertueuse.



Comme on peut s’en douter, l’Education Nationale est partenaire de ce dispositif. « Nous sommes très attachés à ce programme » souligne Bruno Benazech, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale de la Haute-Corse. « Tous les scolaires mais aussi les adultes de proximité sont concernés par le plan de circulation. Ceci est d’autant plus important que l’usage de la voiture à Bastia est parfois dans l’excès. Il faut qu’il y ait parfois des changements de comportements. Aussi avons-nous une préoccupation en matière d’écomobilité et de sécurité »



Elèves, parents, enseignants et professionnels des établissements scolaires, riverains … tous sont concernés par une réflexion autour des modes de déplacement à privilégier pour les trajets domicile – école. Le programme Moby met l’accent sur la concertation et l’implication des différents usagers pour mettre en place les actions visant à renforcer les modes actifs.





Les écoles qui aideront au dispositif



Ecole U Rustincu à Furiani (7 classes)

Ecole de Miomo (3 classes)

Ecole de Pietranera (5 classes)

Ecole Kalliste à Ville di Pietrabugno (4 classes)

Ecoles Desanti (9 classes), Charpak (5 classes) et Defendini (7 classes) à Bastia.