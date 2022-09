Grand Bastia : dépôt de plainte systématique contre les gros producteurs de déchets qui ne respectent pas la réglementation

Malgré le

fait

que depuis le 1er avril les gros producteurs de déchets de la région bastiaise ne sont plus pris en compte par la collecte publique et doivent faire appel à des prestataires privés,

p

as tou

t

le monde

n’a

pas trouvé une solution, comme le montrent les images diffusées ce mercredi 31 août, par la

CAB

qui a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant des personnes

en train

de jeter des sacs de

poubelle

sortis d'un camion dans un point de collecte public.

Cumunicatu di stampa • #Dechets 📄



❌Comme vous pouvez le voir sur ces images, des gros producteurs de dechets, censés gérer leur production depuis plusieurs mois, continuent à jeter leurs poubelles dans les différents points de collecte publics. pic.twitter.com/6nmQ7R41wH

— Cumunità d’Agglumerazione di Bastia (@AggloBastia) August 31, 2022



"Ces incivilités sont inacceptables pour notre Institution vis-à-vis de nos administrés" indique la communauté d'agglomération de Bastia dans un communiqué dans lequel il est précisé que l'institution "déposera désormais plainte systématiquement à leur encontre en cas de non-respect des règlements relatifs à la collecte."En effet, ces derniers jours, le service de collecte et traitement des déchets de la CAB a constaté que de gros producteurs de déchets, produisant plus de 8.000 litres de déchets par semaine, censés gérer leur production depuis plusieurs mois, ne respectent pas le règlement en vigueur. "Par ces actes, ils s'affranchissent ainsi du règlement en vigueur , explique la CAB, ce qui leur permet de ne plus avoir à payer la collecte et le traitement de leurs déchets par un prestataire de service spécialisé comme le veut la règle. En l'état, c'est donc aux particuliers de payer la facture des volumes produits par ces gros producteurs et de subir les nuisances liées à la saturation des points de collecte."Sur le territoire de la Communauté d’agglomération bastiaise, ce sont une soixantaine d'entreprises qui doivent faire appel à un prestataire de services spécialisé pour collecter et traiter leurs ordures. "Après de nombreuses actions de sensibilisation, une campagne de constats d'huissier a été lancée au début de l'été, face à ce triste constat, la CAB informe les gros producteurs du territoire qu'elle déposera désormais plainte systématiquement à leur encontre en cas de non-respect des règlements relatifs à la collecte", conclut le communiqué.