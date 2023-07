Golfe du Valinco : Début de noyade pour une fillette de 6 ans et des baigneurs secourus ce mercredi

À 15h38, suite à une alerte du CROSS, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 2032 ainsi que la VL SNS 925 « Chef de Dispositif » ont été déployés sur la plage de Portigliollo, commune de Propriano, pour porter assistance à une fillette âgée de 6 ans victime d'un début de noyade. Grâce à l'intervention rapide des plagistes et de sa mère, la jeune victime a pu être secourue avant d'être évacuée, accompagnée de sa mère, vers le centre hospitalier de Sartène par les pompiers.Simultanément, sur la Commune d’Olmeto, un baigneur a été signalé en difficulté, tandis qu'un autre était porté disparu à Abbartello. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée sous la coordination du CROSS.Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 2032, accompagné de la VL SNS 920 de la Station SNSM avec des secouristes supplémentaires, ainsi qu'un VSAV et l'hélicoptère PUMA ont été mobilisés, en collaboration avec les services de la Gendarmerie. Fort heureusement, la première personne en difficulté a réussi à se sortir elle-même de l'eau. Cependant, l'inquiétude persistait concernant la disparition du second baigneur, prolongeant l'intervention des secours pendant près de deux heures. Malgré les efforts déployés et les recherches minutieuses, l'absence d'éléments nouveaux ou de réelles inquiétudes formulées a conduit à la levée du dispositif aux alentours de 18h.