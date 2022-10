Golf : 45 participants au 5ème open de Borgo

45 golfeurs venus de toute l’ile parmi lesquels des adhérents du golf club de Lezza, du Giga, du golf du Reginu et de Murtoli golf links ont fait le déplacement samedi 8 et dimanche 9 octobre pour participer à cette compétition fédérale sur 2 tours en stroke-play (tous les coups sont pris en compte) et participer à ce Grand Prix.

Au 1 er tour, Thierry Ghione était en tête et à l’issu du 2 ème tour c’est Jean Daniel Pietri qui a terminé vainqueur. Chez les dames, Françoise Dougados à fini 1ere.

Il est à noter que Jean Daniel Pietri et Françoise Dougados avaient remporté l’open de Lezza les 24 & 25 septembre dernier.

La suite en images du 5 ème l’open de borgo golf club 2022 :