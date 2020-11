"Ginger", le chat volé à L'Ile-Rousse retrouvé… perché à Nessa

Les faits remontent au 8 novembre dernier. Ce jour-là, Joséphine de l'Ile Rousse signale la disparition de Ginger, un beau chat Mau égyptien. Un témoignage permet aux gendarmes d'établir que le 'matou' a été embarqué dans un véhicule, rapporte la gendarmerie de Corse sur le réseau social Facebook.





Les enquêteurs parviennent à localiser rapidement le domicile de la personnes sur laquelle pèse les soupçons de vol.

Il réside à Nessa, à 16 km de L'Ile-Rousse.

La perquisition menée sur place ne donne aucun résultat. Pas de traces de Ginger. Mais l'homme reconnaît, néanmoins, les faits.

La questions e pose alors de savoir où a bien passer Ginger.

En fait, il a réussi à s'échapper ! Mais où est-il ?





Les recherches menées "tambour-battant" dans le village par les gendarmes, avec la participation très active du maire et des habitants, permettent de retrouver le chat perché sur un arbre !

Ginger a, bien sûr, été rendu à sa maîtresse, ravie, comme bien l'on pense, de l'avoir retrouvé.

Quant au mis en cause, il devra répondre du vol du chat mais aussi, de sa conduite… sans assurance et sans… permis devant le tribunal judiciaire de Bastia.