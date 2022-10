Gilles Simeoni : "la langue corse ne se sauvera pas par procuration"

C'est un dossier marquant le début d'un gros chantier. En compagnie des conseillères et conseillers exécutifs, Gilles Simeoni a présenté un rapport d'orientation au Palazzu di a Cullettività di Corsica à Aiacciu. A l'ordre du jour, la politique concernant la langue corse, d'abord au travers d'un état des lieux dont il est difficile de se réjouir. "Les efforts que nous avons entrepris depuis notre arrivée aux fonctions en 2015 ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres, à savoir une transmission et un usage naturel de la langue corse dans toutes les pratiques de la vie publique, familiale et privée, concède Gilles Simeoni.Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et devons changer de braquet."

La première enquête sociolinguistique, réalisée en 2012, avait dépeint un sombre tableau de la transmission intrafamiliale du corse - qui ne représente que 3% de l'enseignement - et laissé un flou autour du nombre réel de locuteurs insulaires, difficile à estimer, mais qui avoisinerait aujourd'hui les 105.000 actifs. "Il faut faire plus et mieux, lance le président du Conseil exécutif de Corse. Beaucoup de travail a été fait en faveur de la langue et l'engagement que nous avons pris devant les Corses, c'est que cette mandature soit caractérisée par un véritable bond qualitatif et quantitatif."

Bien qu'elles soient insuffisantes, l'homme politique ne minimise pas les avancées depuis son arrivée à la tête de l'organe. "Tous les dispositifs qui existaient ont été renforcés, notamment en termes budgétaires puisqu'il y a quasiment un doublement des crédits qui ont été consacrés, rappelle-t-il. Des initiatives fortes et innovantes ont également été mises en œuvre, notamment le dispositif "casa di a lingua", qui s'est généralisé dans toute la Corse."

Une coofficialité en droit et en faits

Les deux grands axes majeurs du chantier de la politique linguistique insulaire tournent autour d'un même terme : la coofficialité, en droit et en faits. "Il y a le statut de coofficialité de la langue corse en droit, un long combat politique que nous menons depuis longtemps et devons continuer à mener, car il est démontré par les scientifiques qu'une langue en situation de minoration ou de diglossie ne peut se développer et parfois survivre qu'à travers un statut d'officialité, affirme le Président de l'exécutif. A côté de ce combat, il y a celui dans les faits, les actes du quotidien. La langue corse ne se sauvera pas par procuration mais si tous les Corses, ainsi que celles et ceux qui veulent s'intégrer à l'île et donc parler corse, se mobilisent au service de la langue."

Quand on sait que 4 000 à 5 000 personnes débarquent chaque année sur l'île pour y vivre, selon l'INSEE, et n'ont pour beaucoup pas de lien avec la culture ou la langue corse, peut se poser la question du rôle de cette langue. "Elle est à la fois vecteur de transmission de notre identité collective, de cohésion pour la société corse, d'intégration pour celles et ceux qui arrivent en Corse et ont vocation à y vivre, d'ouverture vers une communauté de locuteurs latins qui représente plus d'un milliard de personnes dans le monde, répond l'élu de la collectivité. Elle doit aussi être et devenir de plus en plus un facteur de promotion professionnelle, d'attractivité et d'échange naturel."

Un cycle de travail de trois mois

L'objectif à atteindre au travers du rapport rédigé et présenté par Gilles Simeoni, aussi utopique puisse-t-il sembler au regard de la situation actuelle, est l'omniprésence de cette langue partout dans la société corse, "avec la volonté de lui restituer la place qui est la sienne : la langue naturelle des Corses et de la Corse du XXIème siècle, en ayant une coofficialité avec le français."

Avec ce nouveau format de rapport d'orientation, l'ambition est double : améliorer la coopération et l'articulation entre le Conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de Corse, et impliquer plus fortement la société corse et les instances dans ces travaux. "Le Conseil exécutif ouvre des pistes, propose des objectifs et de nouveaux moyens, détaille le président de l'exécutif. Il va y avoir un cycle de travail de trois mois (de novembre à janvier) où l'Assemblée de Corse, les instances consultatives et l'ensemble des acteurs vont être sondés pour proposer, amender, élargir éventuellement afin que le Conseil exécutif dépose un nouveau rapport enrichi de toutes ces contributions. Dès lors, nous pourrons prendre une délibération qui définira l'objectif, le sanctuarisera et y consacrera les moyens nécessaires."

Ce dernier rapport sera présenté en avril 2023, pour débat et vote à l'Assemblée de Corse.