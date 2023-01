Gilles Simeoni : « Personne ne nous fera, ni reculer, ni renoncer aux engagements que nous avons pris devant les Corses »

L’appel aux Corses

Son second message s’adresse à l’Etat : « La paix ne s’obtient que par le dialogue, mais un dialogue orienté vers une solution politique. Pendant sept ans, nos appels au dialogue n’ont rencontré que mépris, manœuvres et refus. Si l’État avait fait le choix du dialogue vrai, de la prise en compte du fait démocratique, du respect de la volonté des Corses et du suffrage universel, nous ne serions pas dans la situation inquiétante et délétère d’aujourd’hui. L’État a créé les conditions de l’affaiblissement de la démocratie en Corse. Là où il n'y avait plus de place pour le doute, la violence ou les dérives, le doute, les violences et les dérives retrouvent mécaniquement un espace là où la démocratie recule ». Comme il le répète depuis des mois, il n’y a pas d’autre option que de réussir le processus. « Réussir pour déboucher sur une solution politique et un statut d’autonomie. Si nous ne prenons pas ce chemin-là, un autre nous guette, c'est celui de la stagnation, de la régression, celui d’un peuple qui disparaît sous les coups conjugués de la spéculation, de l’affaiblissement des villages, d’une jeunesse qui désespère, des logiques mortifères qui reprennent, des bandes mafieuses qui cherchent à mettre l’île en coupe réglée, d’une démocratie qui s’étiole. Ce chemin-là, nous pouvons l’éviter. Personne, ni chez les Nationalistes, ni ailleurs ne peut s’accommoder de voir la Corse retourner vers la violence, les prisons, les drames, vers une économie sous-développée et le culte de l’argent ». Mais pour cela, il faut tirer les leçons. Gilles Simeoni lance un appel aux Corses : « Nous devons nous battre avec toutes les armes de la démocratie parce que le meilleur est à portée de main. Nous pouvons l’obtenir, mais le pire peut aussi revenir. Cette assemblée générale doit sonner le tocsin de la mobilisation avec tous ceux qui veulent que ce pays maîtrise son présent et son avenir ».



Un calendrier tendu

Gilles Simeoni détaille l’importance du calendrier qui est « un concentré de ce que nous avons fait, de ce que nous voulons faire, de ce que nous espérons et de ce que nous n’accepterons jamais, c’est-à-dire l’injustice ». Le 25 janvier, le Tribunal d’application des peines va se prononcer pour Alain Ferrandi. Le 31 janvier tombera la décision sur la libération conditionnelle de Pierre Alessandri. Le 6 février marquera les 25 ans de l’assassinat du préfet Erignac. Le 2 mars sera le 1er anniversaire de l’assassinat d’Yvan Colonna. « Il faut que l’Etat crée les conditions, et cela se joue dans les jours à-venir ». Avant d’ajouter que « quoi qu’il arrive, les semaines à-venir vont marquer la fin d’un cycle ». Le président de l’Exécutif exhorte encore une fois l’Etat à éclairer le jeu. D’abord, sur sa volonté, 25 ans après, d’ouvrir une nouvelle page sans rien oublier, ni d’un côté, ni de l’autre. Ensuite, sur sa volonté réelle d’avancer vers l’autonomie. « La seule fenêtre de calendrier possible pour une révision constitutionnelle, c’est entre juillet et décembre 2024, après les Jeux olympiques. J’ai demandé à l’État s’il avait la volonté de faire une révision constitutionnelle, il m’a répondu : Oui. Aura-t-il la volonté de traiter les problèmes historiques de dignité et de justice ? L’État doit répondre. S’il dit oui, cela voudra dire qu’avant la fin 2023, il faudra avoir boucler les discussions ». Il redit la nécessité de « rechercher les plus grandes convergences possibles » avec l’ensemble des Nationalistes. Tout en reconnaissant que la situation est difficile : « Il y a des désaccords, des critiques qui sont portées contre nous, et je n’y répondrais même pas ! Il faut que nous soyons d’accord entre nationalistes, mais pas seulement. Ce n’est pas un affaiblissement, au contraire c’est un renforcement de notre vision nationale. C’est notre devoir ». Et d’ajouter que le moment est historique et qu’il ne faut pas manquer les rendez-vous : « L’année 2022 a été celle du drame, de la mobilisation dans la rue, de la révolte. L’année 2023 doit être celle de la concrétisation ».