Gilles Simeoni : « Notre détermination à construire ce pays est plus forte que jamais. Rien ne nous en détournera »

- Vous lancez une nouvelle charge contre l’Etat et dénoncez un piège. Lequel ?

- L’Etat a une responsabilité historique majeure. Il continue, surtout depuis l’arrivée du président Macron à l’Elysée, la politique qu’il a menée depuis deux siècles. Une politique anti-démocratique, scandaleuse, de négation de notre peuple et de mépris absolu de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous serons. C'est non sur tout ! Toutes ces portes fermées jusqu’à la répression qui est inacceptable et que nous n’accepterons jamais ! La place des jeunes Corses n’est pas dans les prisons, mais dans le bonheur et dans la paix. En même temps, il ne faut pas tomber dans le piège tendu par l’Etat et faire croire, notamment aux jeunes qui sont scandalisés par l’injustice faite à la Corse, qu’il existe un autre chemin que celui de la démocratie. Je le répète : il n’y a pas d’autre réponse que la démocratie. Nous allons assumer le rapport de forces que nous impose l’Etat. Nous ne cèderons rien de ce qui est essentiel ! Nous continuerons avec détermination, avec le courage et la force que nous donne la certitude d’être dans notre droit, à renforcer nos rangs et à chercher des alliés en Corse et ailleurs. On n’arrête pas les peuples qui ont décidé d’aller vers la liberté et l’émancipation ! Pour autant, la Corse ne se sauvera pas par procuration !



- C’est-à-dire ?

- Nous avons, tous, dans nos mains, une part de la solution. Nous pouvons, individuellement et collectivement, faire plus, y compris par rapport aux difficultés graves que connaît la société corse. Par exemple, la dérive mafieuse qui nous inquiète et nous insupporte. Notre devoir est de la regarder en face et de nous donner les moyens de la traiter. Non pas en revenant en arrière, en ressuscitant des mécanismes qui conduisent à des drames, à d’autres dérives et à des impasses, pas plus par le mythe d’une violence clandestine revivifiée. Le seul moyen, c'est la démocratie comme méthode et comme objectif. Il ne faut pas se leurrer, cela prendra du temps. Il y a toujours des marges dans une société, c’est le rôle de la police et de la justice de les traiter. Pour notre part, ce qui nous importe, c'est qu’en Corse, la marge ne devienne pas le centre. Défendre la démocratie, la transparence, l’éthique et l’intérêt général, est, en Corse, comme ailleurs, un chemin risqué. Cela ne me fera pas reculer. C’est le chemin qu’il faut prendre et que nous prendrons.



- Comme sur la question des déchets que vous avez également citée en exemple ?

- Le problème des déchets s’est cristallisé sur des décennies. Nous n'avons, en trois ans, pas réussi à le traiter, mais nous le traiterons. Ceci dit, la politique publique et le choix du tri généralisé sont un choix de société. Ceux, qui par démagogie scandaleuse ou électoraliste, essayent de réanimer artificiellement la logique de l’incinérateur et disent que les Corses ne peuvent pas trier, tournent le dos au progrès, à ce qui se fait de mieux partout dans le monde. Pourquoi les Corses ne pourraient-ils pas faire ce que font tous les citoyens d’Europe ? La Sardaigne a réussi, en peu de temps, à faire croître de manière spectaculaire, le tri des déchets, et les Corses n’y arriveraient pas ! Si nous ne sommes pas capables d'être un peuple responsable, y compris face à des questions complexes, de regarder en face les problèmes, de définir des solutions et de les mettre en œuvre, c’est que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Or moi, je crois que nous sommes, en tant que peuple, à la hauteur des enjeux. Il suffit de voir ce que nous avons su produire de courage, de sacrifice, d’héroïsme et de bon sens pour échapper au sort funeste qui nous était promis et auquel rationnellement, nous ne pouvions pas échapper.



- Pourtant, beaucoup disent que les choses ne vont pas assez vite. Que répondez-vous aux critiques et aux impatiences qui s’expriment même dans votre camp ?

- Nous avons beaucoup travaillé. Nous entendons les critiques. Pour autant, nous ne pouvons pas accepter les attitudes démagogiques qui laissent croire qu’on peut tout régler en un coup de baguette magique alors qu’il y a au moins 10 ou 20 ans de travail devant nous. Qui peut sérieusement imaginer qu’il suffit de 4 ans et de quelques élections gagnées pour affranchir un pays de deux siècles de colonialisme, d’obscurantisme, de décennies de clanisme, de renoncement, d’absence de démocratie, de choix désastreux qui ont complètement détruit ses structures et la notion même de l’intérêt général ! Qui peut croire qu’en quatre ans, on peut régler tous les problèmes et remettre debout un pays et une économie qui sont à genoux ! C’est impossible ! Qui peut ignorer la difficulté de cette entreprise et le temps qu’il faut pour mettre en œuvre un projet ! Le chemin que nous avons pris est le bon. La réussite sera au rendez-vous. Notre détermination à construire un pays est plus forte que jamais. Rien ne nous en détournera.



Propos recueillis par Nicole MARI.