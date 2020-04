Gilles Simeoni : « Le dialogue avec l’Etat est peu fructueux sur le déconfinement, les Corses ont intérêt à se prendre en main »

- Dernier point : la situation économique et sociale. Qu’a-t-il été décidé ?

- Rien ! J’ai insisté sur le fait que cette crise économique et sociale sans précédent partout en Europe et dans le monde serait encore plus grave en Corse à cause de la structure de notre économie, chiffres à l’appui. Il faut, donc, une réponse véritablement à la hauteur des enjeux de court terme, mais aussi de moyen terme. Sur le court terme, j’ai pris l’exemple du report des charges des entreprises, une mesure dont on sait bien qu’elle est totalement insuffisante. Les Chambres consulaires et de métiers et les différents secteurs demandent une annulation des charges. J’ai parlé aussi des prêts en disant qu’on ne peut pas imaginer que les entreprises et les artisans puissent commencer à rembourser dans un an alors que la plupart d’entre eux n’ont même pas encore recommencé une activité normale. Il faut, donc, envisager un délai supplémentaire de remboursement et des échelonnements plus importants. A côté de ces dispositifs de court-terme à améliorer, il faut une vision nouvelle et une stratégie co-construite de relance économique et sociale qui nous impose de revisiter complètement tout notre modèle.



- C’est-à-dire ?

- Il ne s’agit pas seulement de transferts d’argent, mais de savoir comment on soutient l’appareil productif corse, comment on construit une économie performante, comment on repense l’économique et le social dans le nouveau contexte. J’ai rappelé que le Président de la République a affirmé que « le monde d’après ne pourra pas être le monde d’avant ». On ne peut pas penser l’économie de la Corse après, avec les instruments d’avant ! On a vraiment besoin d’autre chose. J’ai expliqué qu’il ne s’agissait pas de décider ce soir, mais qu’il fallait en acter le principe et réfléchir à une méthode. Là dessus, le Premier Ministre n’a absolument rien répondu. Il a passé la parole à Mme Gourault qui s’est contentée de décliner ce que le gouvernement avait déjà fait en disant que nous discuterions encore autour du PEI (Programme exceptionnel d'investissements) et du PTIC (Plan de transformation et d'investissements pour la Corse).



- Au final, vous sortez de deux heures d’entretien pas plus avancé que lorsque vous y êtes rentré ?

- Non ! J’en suis sorti, comme je vous l’ai dit, extrêmement mitigé et dans une grande perplexité. Je pense que les Corses ont intérêt à se prendre en main et que beaucoup de solutions passeront par leur capacité à se mobiliser et à lutter contre le COVID et ses conséquences au plan sanitaire, économique et social. Il faut nous mobiliser, y compris pour faire prendre en compte nos besoins et nos attentes dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat qui reste indispensable, mais, pour l’instant, peu fructueux sur les principes et sur les axes que nous avons évoqués. Il y a peu de choses concrètes, donc tout reste à faire.



- Qu’allez-vous faire maintenant ?

- Vendredi, lors de la réunion de l’Assemblée de Corse, nous présenterons un rapport qui rappelle les enjeux de la nouvelle phase qui s’ouvre et propose une méthode de déconfinement, que ce soit pour le 11 mai ou après, en impliquant l’ensemble des élus et des acteurs. Nous allons définir notre propre stratégie dans tous les domaines et essayer de la faire partager par l’Etat.



Propos recueillis par Nicole MARI.