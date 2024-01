Gilles Simeoni : « Il faut que la Corse continue de fabriquer des Corses »

- Des réunions de la Conférence des Présidents sont programmées et les échanges se poursuivent. Une année extrêmement chargée nous attend avec à la fois des dossiers importants et structurants qui relèvent de la gestion ordinaire ou qui étaient prévus indépendamment du processus. Par exemple, sur la session à venir, ou la suivante, nous aurons, en l’espace d’un mois, statué sur l’attribution de la DSP aérienne, enjeu majeur, économique et social et clôturé le premier cycle de travail sur les dérives mafieuses.- Oui ! Nous avons obtenu que la question de la révision constitutionnelle de la Corse fasse l’objet d’un traitement spécifique et distinct. Il y aura un vote des deux assemblées et du Congrès uniquement sur la Corse : soit par un Congrès spécial, soit par une question spécifique posée à l’occasion d’un Congrès de révision constitutionnelle. On ne sera pas otage d’un package global et ça diminue les prétextes à ce que la Corse soit otage de surenchères liées au débat politique national. Si la question est posée uniquement sur la révision constitutionnelle de la Corse, ça veut dire qu’on ne peut pas instrumentaliser la question ‘pour ou contre Emmanuel Macron’ ou dans la perspective des prochaines présidentielles. Chaque force politique française aura à se positionner uniquement par rapport à la question corse et à la perspective donnée, et à apporter, à cette question, une réponse de nature constitutionnelle. En terme de calendrier, et afin que tout se déroule comme prévu, ce Congrès doit avoir lieu au plus tard avant la fin 2024. Ça veut dire qu’il y ait un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard avant le 15 mai. C’est demain ! Et donc, ça veut dire que d’ici là, il faut qu’on ait un accord politique en Corse et convaincu le gouvernement. Dans le même temps, on continue notre campagne d’explication auprès des parlementaires français. Elle s’est notamment traduite par la venue en Corse des membres de la Commission des Lois, présidée par Sacha Houlié. Cette visite a été l’occasion pour les députés, quelle que soit leur sensibilité, de prendre l’exacte mesure des attentes et de la volonté largement partagée de construire une réponse forte, notamment au travers de ce statut d’autonomie.- La vie politique française, en ce moment, est compliquée et bouillonnante. Forcément, lorsqu’il y a des secousses politiques, au plan global, on se préoccupe de savoir si elles vont avoir des conséquences sur le processus en cours. On ne peut pas l’exclure totalement, mais en tout cas, la question corse est posée en des termes politiques clairement identifiés depuis des décennies et qui ont été objectivés par le processus mené depuis mars 2022. Nous souhaitons une continuité dans l’action du gouvernement et dans les engagements pris au plus haut niveau de l’Etat. Je ne doute pas que ce sera le cas. Je suis bien sûr satisfait que Gérald Darmanin, qui est au cœur du processus et qui a été un interlocuteur loyal et engagé, soit maintenu dans ses fonctions, ce qui va lui permettre de continuer à être notre interlocuteur et le mandataire du Président de la République et du Premier ministre. C’est important car il est également la mémoire de ce que nous avons dit et fait depuis mars 2022. En revanche, des ministres qui avaient été très à l’écoute, ne font aujourd’hui plus partie du gouvernement. Je peux prendre l’exemple d’Aurelien Rousseau, qui a quitté le ministère de la santé avant le remaniement, ou de Clément Beaune, dont on ne sait pas pour l’heure s’il continuera à intervenir dans le domaine des transports. Nous avons, sur ces portefeuilles, des enjeux très forts comme la DSP maritime et aérienne, ou encore le CHU et l’hôpital de Bastia, voire plus globalement la politique de santé. J’espère que le nouveau gouvernement montrera le même engagement et le même intérêt pour les dossiers corses. Je n’ai aucune raison d’en douter a priori.- La question des valeurs et au-delà, la vision que l’on a de la société telle qu’elle est et telle qu’on souhaite qu’elle devienne, et les moyens que l’on met en œuvre pour que la société évolue, est une question fondamentale partout, et c’est une question fondamentale en Corse aussi. Certains participants au rassemblement de Paese Novu se revendiquent du nationalisme corse en disant que les nationalistes, notamment les responsables politiques, la majorité territoriale, seraient pervertis par une idéologie gauchiste. C’est en cela que j’ai parlé ‘d’imposture historique’ et de ‘falsification’. nous sommes dans un triple héritage en termes de valeurs, de vision de la société et du monde, qui est l’héritage indivis de l’ensemble du mouvement nationaliste dans sa très grande majorité. Il y a d’abord l’héritage paoliste où le patriotisme corse s’est conjugué de façon puissante et naturelle avec les valeurs universelles de liberté, de démocratie, de séparation des pouvoirs, d’égalité des sexes, de tolérance religieuse. Puis, l’héritage de la Résistance, qui est un moment glorieux parce qu’il a incarné ce que l’humain peut produire de meilleur face à tous les fascismes et face au nazisme. Enfin, la part d’héritage issue du combat mené au nom du peuple corse depuis plus de 60 ans et qui s’est nourri de façon naturelle de la solidarité entre les peuples, de la volonté de continuer à faire que la Corse fabrique des Corses, comme elle l’a toujours fait.- Oui. Cet islamisme radical est par nature, l’ennemi de tous les démocrates. C’est lui qui combat, par la barbarie et la terreur, toutes les libertés et l’essence même de la vie démocratique. C’est un ennemi et il faut le combattre, sans faiblesse et sans relâche.A un autre niveau, l’évolution démographique est extrêmement anxiogène pour les Corses. Cette anxiété se nourrit de données objectives rappelées régulièrement par l’Insee : en moins d’une génération, nous sommes passés de 220 000 habitants à 360 000, avec un taux de fécondité parmi les plus bas d’Europe et une augmentation de la population qui se fait uniquement par solde migratoire. Cela signifie que dans des proportions sans équivalent en France et en Europe, il y a aujourd’hui des gens qui arrivent pour vivre ici et qui n’ont aucun lien avec le territoire, avec sa langue, son histoire, sa culture. Cette situation, forcément, génère un sentiment d’angoisse car nous sommes confrontés collectivement à une modification profonde de la société dans laquelle nous vivons.- Le constat est réel, ce qui nous différencie, ce sont les modalités de la réponse. Nous sommes en désaccord total avec ceux qui pensent qu’il faut répondre par le repli sur soi, par l’exclusion de l’autre. Et il y a les réponses, compliquées mais qui sont les seules qui vaillent, du projet politique : comment fait-on pour que les Corses de la Diaspora, reviennent en Corse, s’y installent, y vivent et y développent leur projet ? Comment fait-on, collectivement et individuellement, pour que les Corses puissent conserver ce qui les constitue en tant que peuple, c’est-à-dire le lien à la terre, la langue, la culture et une vision partagée du monde ? Et là, on retombe sur les réponses opérationnelles en termes par exemple de politique foncière, de statut de résident ou de politique linguistique. Nous revenons alors à la question : comment faire pour que la Corse continue de fabriquer des Corses ? La donne a tellement changé et les moyens de fabriquer des Corses sont tellement insuffisants, que nous sommes dans une situation de blocage.