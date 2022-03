Gilles Simeoni : « C'est le premier pas vers une solution politique globale »

Il s’agit d’un premier pas de franchi pour Gilles Simeoni qui évoque trois axes distincts au sein d’un processus conduisant à un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice. « Cette réunion fondatrice doit être, souligne-t-il, le premier pas d’un processus historique qui doit permettre de clore un cycle de 50 ans. Un cycle marqué par une logique de conflit qui a vocation à se clôturer pour laisser la place à un autre fondé sur la construction, entre l’État et la Corse, d’une solution politique globale. Nous avons défini, la méthode, le contenu et le calendrier de ce processus. Concernant la méthode, le dialogue doit se faire entre l’État et la Collectivité de Corse, garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse. Ce processus doit également impliquer l’ensemble des élus et des forces vives qui composent le peuple corse. Sur le contenu, il faut, tout d’abord la justice et la vérité pour Yvan Colonna, le rapprochement d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri mais également la libération des prisonniers qui restent avec l’idée de terminer un cycle. Enfin, la reconnaissance du peuple corse dans la discussion. Pour ce qui est des autres points, il conviendra d’aborder l’ensemble des problématiques, sociales, culturelles, économiques, linguistiques, fiscalité...Au plan institutionnel, la discussion portera sur la construction et la mise en place d’un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice. Quant au calendrier, M. Darmanin a précisé que ces discussions avaient vocation à déboucher sur un projet global finalisé avant la fin de l'année 2022 ». Des points actés, comme il l'explique en vidéo :