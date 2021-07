Gilles Giovannangeli : « L’Office hydraulique représente, à lui seul, les enjeux de la Corse »

Nicole Mari le Dimanche 18 Juillet 2021 à 21:55

C’est l’un des huit nouveaux conseillers exécutifs de la Collectivité de Corse et le tout nouveau président de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC). L’ex-maire de Lecci, Gilles Giovannangeli, directeur régional de BGE, association d’appui aux entrepreneurs, et spécialiste de l’économie sociale et solidaire, succède à Saveriu Luciani à ce poste crucial pour le développement de l’île. Il entend s’inscrire dans la continuité et poursuivre la mise en œuvre du plan Acqua Nostra 2050. En vidéo.