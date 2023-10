"Ghjuventù", l'appli qui veut accompagner les jeunes au quotidien, vient d'être lancée

Il s'appelle Manduli, c'est un hérisson corse hyper connecté qui pratique la macagna. Vous en doutez ? "Il a un Ifonu de la marque Castagna !" sourit Lauda Guidicelli. La mascotte, que l'élue de la Collectivité de Corse chargée de la jeunesse met en scène, est amenée à devenir le meilleur compagnon de route de la jeunesse corse.



Car derrière Manduli et cette communication séduisante, il y a une application qui cible les 11-30 ans : Ghjuventù. Sa conception est partie d'un constat : "On s'est rendu compte que certains jeunes passaient à côté des dispositifs d'aide auxquels ils avaient droit", explique Lauda Guidicelli.



Quelles aides ?



Quelques exemples de ces aides dont il est question : l'octroi de 500 € pour passer le permis de conduire, le Sporti'pass qui vise à encourager la pratique sportive ou bien une aide à la mobilité géographique pour les étudiants inscrits à l'université de Corse. L'application, téléchargeable gratuitement depuis ce mardi, fait également office de porte-monnaie numérique. En effet, chaque jeune disposant du Pass Cultura, ce chéquier qui promeut l'accès à la culture dans les lieux dédiés en Corse, pourra écouler directement son solde via l'application et un système de paiement sans contact. Gros plus de Ghjuventù : un simulateur d'aides, qui renseigne chaque jeune sur les aides auxquelles il pourra être éligible, suivant sa situation personnelle.



Les partenaires "jeunesse" de la Collectivité de Corse auront accès à l'application et pourront l'alimenter pour y mentionner de nouveaux dispositifs d'aide. Ghjuventù concentrera également les rendez-vous de l'agenda culturel ou sportif à ne pas manquer en Corse ainsi qu'un éventail d'informations pratiques que tout jeune est en droit de rechercher, comme la marche à suivre pour se former aux premiers secours, les conseils pour trouver un logement ou un emploi, la liste des structures qui proposent du soutien scolaire...



Autant de domaines dans lesquels les hérissons... pardon les jeunes corses auront plaisir à se plonger pour s'enlever parfois une sacrée épine du pied !