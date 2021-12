Ghisoni : ACPB et Nova en aide aux artistes insulaires

Il y a quelques mois, en réaction à la crise sanitaire qui affecte grandement nos modes de vie, nos habitudes, notre rapport aux lieux de sociabilité et aux lieux d’expression culturelle, la Collectivité de Corse avait lancé un appel à projet, Primur'arte, pour satisfaire le besoin vital des artistes de partager leurs créations avec le public. Un appel à projets destiné à permettre de diffuser des œuvres auprès d’un public souvent éloignés des lieux de culture et favoriser ainsi les échanges et les rencontres entre créateurs, jeune public et habitants.« Notre association ACP, Antenne Corse du Printemps de Bourges , qui œuvre depuis de longues années à la découverte des jeunes artistes musicaux en Corse, avait répondu à cet appel à projet » souligne Stéphane Biancarelli, responsable d’ACPG. « Nous avons pris pour partenaire la toute jeune association NOVA, installée dans le Fium'Orbu. Cette association a pour but de faciliter les rencontres entre créateurs et public, dans toutes les formes d'expressions artistiques existantes ».Après un 1volet de ce Primur’arte le 13 Novembre dernier avec la peintre Isa Manzi et le chanteur et musicien Cencio, le 2volet se tiendra donc ce mercredi 29 décembre de nouveau à Ghisoni dans la magnifique église romane Santa Maria, datant du XVe siècle, aujourd'hui désacralisée pour devenir un lieu culturel du village, en partenariat avec les communes de Ghisoni et de Ghisonaccia.Yannick Doublet est avant tout un photographe humaniste où les portraits se révèlent avec force et émotion. « C’est un piéton des temps modernes et un voyageur au regard affuté, qui nous livre une réalité sans maquillage » souligne St. Biancarelli. Son exposition comprendra une sélection de photos, dont certaines sont issues de son album « Corse et âmes » sorti fin 2017.Fanou Torracinta est lui un petit prodige de la guitare de 27 ans. Amoureux du jazz, il a pour modèle Django Reinhardt. Après de nombreux concerts jazz et manouche en Europe et Amérique du sud, il a sorti en juin dernier un merveilleux CD, « Gipsy guitar from Corsica », dont la plupart des morceaux sont de sa composition. « Fanou affiche dans cet album un répertoire plutôt personnel faisant un lien entre ses influences corses et manouches » explique St. Biancarelli.*Exposition photographique à partir de 17h00. Concert de 19h00 à 20h00. Entrée libre. Une navette gratuite sera mise à disposition du public désireux de se rendre à l'événement depuis Ghisonaccia. Départ à 16h00 devant l'office du tourisme de Ghisonaccia. Retour au même endroit prévu à 21h00. Nombre de places limitée. Inscriptions auprès de l'office du tourisme : 04 95 56 12 38.Renseignements sur le spectacle au 06 07 95 05 41