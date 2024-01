Ghisonaccia : la voiture heurte un arbre

La rédaction le Dimanche 21 Janvier 2024 à 20:36

Une voiture, qui circulait sur la route départementale 344 au niveau des locaux de l'office hydraulique à Ghisonaccia, a percuté violemment un arbre ce dimanche 21 janvier peu après 17 heures. Un homme de 47 ans qui se trouvait à bord du véhicule a du être désincarcéré. D'importants moyens de Ghisonaccia et d'Aleria notamment, ont été engagés par les services de secours et la route a dû être coupée pendant un bon moment pour permettre aux sauveteurs de dépavillonner le véhicule et prendre en charge la victime.