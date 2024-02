Ghisonaccia : Une nouvelle crèche pour faire face à l'augmentation de la population

Cette crèche, "c'était une nécessité", souffle le maire Francis Giudici. Ouverte le 1er janvier, elle double la capacité d'accueil à Ghisonnaccia. L'ancienne crèche disposait de 24 berceaux, la nouvelle passe ainsi à 43 berceaux. Le personnel était jusque-là employé par l'association Blanche-Neige, qui gère aussi une micro-crèche à Prunelli. Il passe désormais dans le giron communal.



Le bâtiment situé au coeur de Ghisonaccia, près de l'école et de l'église, héberge aussi un Relais petite enfance de 15 berceaux : c'est un espace réservé aux assistantes maternelles, qui peuvent s'y rendre pour profiter des infrastructures du pôle enfance. Enfin, ce bâtiment abrite également le centre social, géré par l'Association des rives du Fium'orbu, et qui accueille près de 360 enfants, adolescents et adultes. Au niveau de la petite enfance, une maison d'assistantes maternelles (MAM) avait déjà vu le jour il y a quelques mois, au nord de la ville, avec une capacité d'accueil de douze berceaux. Le maire estime que l'offre permet désormais de répondre à la demande en forte augmentation, liée au boom démographique de ces dernières années, Ghisonaccia étant passée de 3 669 habitants en 2009 à 4 269 en 2021. La nouvelle crèche est en capacité d'accueillir les enfants de Ghisonaccia, mais aussi au-delà, promet Francis Giudici, les demandes d'inscription pouvant être faites selon le lieu de travail des parents. Dans la plaine orientale, il existe également deux micro-crèches de dix berceaux chacune à Prunelli-di-Fium'orbu, une crèche d'une trentaine de berceaux à Ventiseri et une maison d'assistantes maternelles de moins de dix places à Solaro.



Densification du centre-bourg



Achevé en août dernier, le chantier avait été contrarié dans son démarrage du fait de la crise sanitaire et de la hausse du coût des matières premières. Mais une fois lancé, il s'est déroulé sur un laps de temps relativement court d'une année. Au final, la construction de ce pôle enfance a coûté 2,4 millions d'euros, dont 20 % à la charge de la commune et avec les participations de l'Etat, de la Collectivité de Corse et de la CAF. "Avec la construction de ce pôle enfance et jeunesse , c'est tout un quartier qui a été transformé en dix ans , sans consommer d’espace, se réjouit Francis Giudici. La volonté de la commune était de densifier le bourg centre afin d’améliorer le cadre de vie des administrés et d’offrir les meilleurs services à proximité du groupe scolaire." Cet équipement s'ajoute ainsi à la construction d'un nouveau gymnase, à la réhabilitation du centre de secours et à la construction d'un espace médico-social.