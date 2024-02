Ghisonaccia : Le chantier du nouveau stade est lancé

« Ce projet est extrêmement attendu », souligne Stéphanie Guyard, la directrice générale des services de la ville de Ghisonaccia. En premier lieu par le microcosme du football sur la Plaine orientale, car le stade actuel pâtit de son voisinage immédiat avec le Fiumorbo. « Le terrain est en zone inondable, presque au niveau du lit de la rivière confirme le maire Francis Guidici. On peut l’utiliser, mais pas l’aménager. Quand la nappe monte trop, je prends souvent un arrêté pour interdire de jouer. »



La municipalité a donc recherché un terrain pour construire un nouveau stade. Elle l’a trouvé une centaine de mètres plus loin, à l’abri du lit de la rivière surtout, route de la Mer. « C’est un terrain agricole qu’on a acheté, a précisé Francis Guidici. Dans notre plan local d’urbanisme, il est fléché comme pouvant accueillir un équipement sportif. »



Une pelouse en noyaux d’olives !



Le projet prévoit la construction d’un parking, de deux terrains de football (un pour les matchs, un pour les entraînements), d’une tribune de 500 places avec vestiaires, salle de réunion et buvette couverte. Les terrains seront revêtus d’une pelouse synthétique. Une pelouse synthétique, écologique, puisque constituée… de noyaux d’olives. « C’est 100 % naturel » apprécie le maire de Ghisonaccia. En France, la première pelouse synthétique de ce genre a vu le jour en 2020 à La Ciotat. Les noyaux d’olives concassés ont pour objectif de remplacer les granules de caoutchouc, potentiellement cancérigènes.



Ce nouvel espace sportif de plein air sera principalement mis à disposition du club de football, l’Associu spurtivu Ghisonaccia Prunelli qui compte environ 350 licenciés. Mais pas seulement, puisqu’un boulodrome et un bowl de skate park vont être construits à côté des terrains de foot. L’aménagement se fera sur 4 hectares, alors que le terrain en compte dix, ce qui laisse de la marge pour de futurs aménagements, comme le projet d’une piste d’athlétisme. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas de court de tennis, ni de piscine ou de terrain de rugby, car la communauté de communes de Fium’orbu possède déjà ces équipements à Ventiseri ou à Prunelli-di-Fium’orbu.



Un raisonnement intercommunal, même si le projet reste municipal. Il est chiffré à près de 7 millions d’euros, dont 20 % sur les fonds propres de la ville de Ghisonaccia. Le reste du financement cumule des subventions de l’État, de la Collectivité de Corse et de l’Agence nationale pour le sport.