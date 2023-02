Gestion des ressources en eau par la CdC et l'office hydraulique : les observations sévères de la Chambre régionale des comptes de Corse

Le présent contrôle s’est inscrit dans le cadre d’une enquête nationale sur la gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique, menée par les juridictions financières.La loi confie à la collectivité de Corse la mise en œuvre d’une gestion équilibrée des ressources en eau. La politique régionale en la matière s’appuie notamment sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).Le bilan de la planification entre 2016 et 2021 est modeste. Les objectifs environnementaux n’ont pas été atteints et les indicateurs sur l’équilibre quantitatif des masses d’eau ont été revus à la baisse. De plus, les territoires particulièrement vulnérables n’ont fait l’objet d’une identification formelle qu’en 2022.Si le nouveau SDAGE pour la période 2022-2027 contient des améliorations, le document souffre toujours d’un manque d’objectifs quantifiables et d’indicateurs de suivi. Il est par ailleurs peu contraignant. Localement, la faible structuration des maîtres d’ouvrage, qui se traduit par d’importants retards de planification, doit conduire la collectivité de Corse à un effort d’animation et d’assistance technique auprès des communes, de leurs groupements et EPCI, compétents en matière d’eau potable et d’assainissement.L’effort d’investissement de la collectivité de Corse est en deçà des objectifs qu’elle s’est fixés. De nombreux travaux restent en attente de réalisation, dont certains permettraient pourtant de réduire efficacement les prélèvements sur les milieux et de générer des économies d’eau, et ce dans un contexte de rendement des réseaux d’eau brute et d’eau potable dégradé.Pour l’avenir, la stratégie régionale repose sur le schéma d’équipement hydraulique « Acqua Nostra 2050 », adopté par l’Assemblée de Corse le 30 juillet 2020, dont certains objectifs sont en contradiction avec ceux définis par le SDAGE 2022-2027. Par ailleurs, le plan d’investissement qui y est attaché, estimé à 600 millions d’euros (M€), n’est pour l’essentiel pas financé.