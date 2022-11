Gérald Darmanin revient en Corse les 8 et 9 décembre

Gérald Darmanin « s’était engagé à venir régulièrement à la rencontre des Corses en Corse ».Ce sera chose faite a priori les 8 et 9 décembre. Le ministre de l’Intérieur l’a annoncé ce mardi 22 novembre, lors d’une rencontre avec des élus de l’île dans le cadre du congrès des maires.Le thème des réunions qui auront lieu sur place n’a pas encore été défini mais l’on sait déjà que cette visite n’aura pas lieu dans le cadre du cycle de concertations en cours sur l’avenir de l’île.Début octobre, Gérald Darmanin devait se rendre en Corse pour évoquer la question des déchets et de l’énergie, en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu , avant d’y renoncer faute de conditions réunies pour « un débat serein ».Quelques jours auparavant, les élus de l’Assemblée de Corse avaient exprimé leur « indignation » après le rejet par la cour d’appel de Paris d’une énième demande de semi-liberté de Pierre Alessandri, 64 ans, condamné à la perpétuité en 2003 pour l’assassinat du préfet de Corse Claude Erignac et libérable depuis 2017.Le ministre de l’Intérieur, qui s’était engagé en mars à discuter de l’avenir de l’île jusqu’à une potentielle autonomie, a mis sur pied en juillet un comité stratégique, quatre mois après l’agression mortelle en prison du militant indépendantiste corse Yvan Colonna. L’agression mortelle de Colonna, autre membre du commando Erignac condamné à perpétuité, avait suscité de violentes manifestations dans l’île.Ce cycle de concertations doit s’étaler sur un an, à raison d’une réunion toutes les six semaines.Au cours de cette même journée du 22 novembre il s'est entretenu en tête-à-tête avec Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse