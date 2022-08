Gérald Darmanin en Balagne le jour d'après...

Lors de son déplacement en Corse suite à la tempête du 18 août, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est rendu en Balagne où il a débuté sa visite dans le camping du Dolce Vita, structure où une jeune femme italienne a été grièvement blessée par la chute d'un arbre.

C'est le directeur du camping Anthony Santini qui, en milieu de matinée, a guidé le cortège ministériel dans les allées accidentées de la résidence hôtelière en plein air.

" Nous avons eu un blessé grave, 4 blessés légers et de gros dégâts matériels, arbres arrachés, mobile-homes détruits. Nous exploitons des camping dans la famille depuis plus de 60 ans. Nous n'avions jamais vu ça. Pourtant et heureusement, nous réalisons des travaux d'entretien et de mise en sécurité chaque année" explique le directeur qui a, également évoqué les difficultés générées par l'amplitude et la rapidité de l'événement climatique.

" Même l'alerte météo avait été déclenchée plus tôt, il aurait été difficile d'évacuer tout le monde en si peu de temps ou de les mettre en sécurité. Si ces phénomènes doivent se multiplier, et avec des délais d'alerte très courts, il faut donner aux campings les moyens de mettre les gens en sécurité rapidement. Pour cela il faudrait autoriser la construction de structures en dur en cas d'alerte. Il faut nous permettre de mieux protéger les gens et cela veut aussi dire que l'on soit prévenus plus tôt. Nous n'avions jamais vécu ça, continue Anthony Santini, directeur du Dolce Vita.

Après avoir fait un état des lieux, Gérald Darmanin, a tenu une conférence de presse où plusieurs annonces ont été faites.





" Il y a beaucoup de difficultés humaines"

Je veux remercier la mobilisation de tous les services, de l'Etat et de la Collectivité. Plus de 10 000 personnes ont été accueillies dans toute la Corse, dans les locaux des Collectivités. Nous allons continuer nos mobilisations, notamment pour aider les professionnels et la collectivité",a souligné, d'emblée, le ministre.

Dès mercredi, une réunion ministérielle de catastrophe naturelle se tiendra, afin de permettre aux socio-professionnels de bénéficier des aides dont ils ont besoin pour relancer leurs activités économiques, annonce le ministre. "Nous avons eu un contact direct avec la présidente de la fédération des assurances à la demande du président de la République suite à la réunion que nous avons eu hier soir. Nous avons également décidé d'accompagner sur le long terme l'île de beauté. Cela a été dit avec le président de l'exécutif. Je reviendrai le mois prochain pour faire un point sur l'accompagnement social et économique et sur les actions que nous pouvons mener avec Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France. L'état de catastrophe naturelle permettra notamment aux entreprises de pouvoir être dédommagées devant ces cas de forces majeures".