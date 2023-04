Gend'Élus, l'appli qui fait le lien entre gendarmerie et élus, présentée à Vico

Ce jeudi, le lieutenant Victor d'Angelo, commandant de la brigade de Vico, a présenté aux maires des circonscriptions de Vico, Cargèse et Piana l'application Gend'Élus.



Par le biais de cet outil, utilisable seulement par les édiles et les adjoints, l’objectif annoncé est de renforcer la relation entre la gendarmerie et les élus. "Une nécessité" pour les 33 000 élus de l’association des maires de France qu'à l'occasion d'une consultation sur les attentes en matière de sécurité, ils avaient exprimé le besoin "d'une meilleure proximité avec les gendarmes."



Parmi les fonctionnalités, un chat 24 heures sur 24, qui met en lien l’élu avec la brigade numérique mais aussi ce qu’on appelle des fiches réflexes pour guider le maire si celui-ci est face à une situation ou des individus, tels que des problèmes de voisinage, rodéos sauvages, déchets, etc. e.

Ce déploiement est aussi une bonne façon pour la gendarmerie de rendre des comptes de leurs actions à la municipalité.



Si l'application est nationale et sera à la portée de chaque élu, son utilisation dépendra de la bonne volonté de chacun.