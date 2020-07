«Gelsomina » en représentation à Pioggiola

La représentation aura lieu ce vendredi 31 juillet à 21h, place de l’église de Pioggiola.

« Gelsomina » est une pièce d'après La Strada de Fellini sur un texte de Pierrette Dupoyet. Cette merveilleuse comédienne qu’est Marie-Joséphine Susini nous entraîne sur les routes d’Italie, dans les pas de Gelsomina, cette petite fille vendue par sa mère à un saltimbanque, Zampano, contre quelques lires et la promesse d’apprendre un métier à sa fille. On la découvre au tout début de la pièce, au milieu d’un décor sobre : une botte de paille, une cape noire posée dessus, un rideau blanc. Et puis doucement, avec l’émotion qu’elle sait si bien faire passer, « zouzou » raconte son départ, ses adieux rapides, les mots de sa mère... Elle nous entraîne sur les routes, de villages en villages, auprès de ce personnage peu sympathique qu’est Zampano. La jeune fille fera pourtant une belle rencontre, celle d’un funambule qui lui fait reprendre goût à la vie, à mieux la comprendre. Son ange-gardien…. Un beau moment, un très beau moment de théâtre.