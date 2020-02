Gel des matches de football le 5 Mai : la proposition de loi a été adoptée

C.-V. M le Jeudi 13 Février 2020 à 11:40

« En hommage aux victimes du drame national de Furiani, aucun match de football des championnats professionnels de la Ligue1, de la Ligue 2 et de la Coupe de France, n’est joué à la date du 5 mai » La proposition de loi, soumise au vote des députés, présentée par Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de la Haute-Corse, membre du groupe parlementaire « Libertés et territoires », a été adoptée ce jeudi matin en première lecture à l'Assemblée Nationale. En vidéo, le débat de la matinée. A venir les réactions et les commentaires des membres du collectif du 5 Mai

