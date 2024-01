Galeria : Les travaux de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers avancent

Les travaux de la nouvelle caserne des pompiers de Galeria avancent. Ce lundi Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, Lydia Taderent, cheffe des infrastructures de SIS 2B, le commandant Stéphane Orticoni, chef de groupement Balagne, Angeo Santucci, chef de centre, Jean-Marie Seité, maire de Galeria, le chef de chantier de l’entreprise Maestria, et l'architecte Pierre-Louis Filippi, se sont réunis pour évaluer les progrès réalisés dans la construction de cette nouvelle infrastructure.Les travaux, entamés en mars de l'année dernière, avancent à un rythme soutenu. D'un coût total de 1,7 million d'euros, cette caserne moderne s'érige à la sortie du pont des Cinque Arcade, en direction de Galeria, sur un terrain de 3600m2. Dotée d'une superficie totale de 850m2, dont 356m2 habitables, la caserne a été pensée pour s'intégrer harmonieusement dans le paysage local. "Tout a été fait pour qu'elle s'intègre totalement au site, notamment grâce à la coloration des murs extérieurs qui rappelle la teinte des roches de la vallée. On a essayé de retrouver ce pigment naturel en fabricant le béton sur place", explique Pierre-Louis Filippi, l'architecte concepteur du bâtiment. L'architecture semi-encaissée du bâtiment, en harmonie avec la topographie naturelle du site, vise à minimiser l'impact visuel sur la route de Galeria. "La hauteur des hangars fait environ 5,5 mètres, préservant ainsi la beauté du paysage", ajoute Filippi.La caserne, déjà hors d’eau et hors d’air, affiche des progrès notables sur le second œuvre et pourrait être livrée dès le mois d'avril prochain. "Nous devons l’originalité et l’implantation de cette caserne à notre architecte Pierre-Louis Filippi. C'est également un chantier très bien mené par l'entreprise Maestria. Nous n’avons rencontré aucun problème", se félicite le président Hyacinthe Vanni. Actuellement, la caserne, installée dans un garage à l'entrée du village, ne permet pas aux pompiers de prendre des gardes de 24 heures. Ce nouveau bâtiment, élaboré en collaboration avec l'équipe de Galeria, s'annonce comme la caserne la plus moderne et fonctionnelle du département. "Les volontaires sont en garde de 12 heures en journée et d’astreinte la nuit. Les infrastructures ne permettent pas pour l’heure d'y faire dormir quelqu'un. Mais à terme, ils pourront être sur place durant leurs 24 heures de garde. C’est notre objectif", explique le président du SIS 2B.Avec ses 450 habitants en hiver, mais atteignant jusqu'à 5000 personnes par jour en été, la commune bénéficiera d'une caserne opérationnelle toute l'année. "On se projette sur la revitalisation de l’intérieur du territoire. C'est notre politique", souligne Vanni. La nouvelle infrastructure est également conçue pour évoluer avec le temps. "Il y a une possibilité de surélévation au-dessus des garages. Elle a été construite de manière à pouvoir évoluer selon les besoins et sur la durée. Elle est prévue pour monter en puissance", ajoute-t-il.Galeria sera également à la pointe en matière de sécurité avec l'installation d'un système de désenfumage novateur. "Nous avons demandé à notre architecte d'installer une zone spécifique au traitement des fumées dans cette nouvelle caserne. Le but étant de ne pas répandre la toxicité des fumées des feux sur lesquels sont intervenus les agents dans la partie zone de vie", explique Lydia Taderent, cheffe des infrastructures de SIS 2B.Avec ses 850 m2, le bâtiment pourra également accueillir davantage de véhicules en hors-saison. "Galeria pourra accueillir les véhicules supplémentaires, notamment le poste de commandement qui nous sert le plus souvent l’été. Il sera remisé à partir du mois de septembre ou d'octobre, en fonction de la fin de saison feu de forêt, mais sera en réaction immédiate au départ de Galeria", précise le commandant Stéphane Orticoni, chef de groupement Balagne.Le président Vanni et le commandant Orticoni ont souligné l'importance du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans la région. "Nous avons besoin de sapeurs-pompiers volontaires sur le secteur. Peu importe l'âge. On l'aura vu notamment pour le feu de Santa-Reparata de 2023. Cela fait 2 ans et ça a porté ses fruits", précise Vanni. La nouvelle caserne promet d'être un atout majeur pour la sécurité et le bien-être de la communauté de Galeria.