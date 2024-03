Gaël Camugliani, un Corse qualifié aux championnats de France de Pizza

« J’avais déjà tenté l’aventure l’année dernière et le fait d’avoir vécu ces championnats de France m’a donné envie d’y retourner ». Gérant d’un snack/pizzeria, qui fait le bonheur des habitants de Porticcio, avec Chloé et sa compagne, Gaël Camugliani s’est de nouveau qualifié pour les championnats de France de la Pizza. « Cette année, j’ai recommencé les qualifications : j’ai terminé vice-champion à Toulouse et j’ai fini à une belle place à Bastia. C’est donc la 2e fois que je me qualifie pour les finales du Championnat de France à Paris parmi les 130 meilleurs de France », se réjouit le jeune pizzaiolo insulaire, âgé de seulement 27 ans.



Une formation avec le vice-champion du monde à Lyon



Il y a déjà 8 ans que le jeune autodidacte s’est lancé dans son aventure du « 26/12 » à Porticcio : « J’ai ouvert mon établissement, il y 8 ans de cela, je n’avais que 19 ans, un peu à l’aventure, sans avoir vraiment bénéficié d’une formation dans ces métiers de la restauration. J’ai rapidement compris que ce n’était pas si facile de faire de la bonne pizza. Je suis donc parti à Lyon, en formation avec le vice-champion de France et le vice-champion du monde de la profession. Cette rencontre a fait naître en moi une réelle passion de la pizza. Je me suis aperçu qu’on pouvait vraiment aller plus loin dans ce métier, avec des petits détails qui font la différence. J’ai continué à faire des formations avec les meilleurs pizzaioli de France. Il m’a poussé à m’améliorer, à me perfectionner, et à me lancer dans tous ces concours. Il m’a permis de découvrir de nouvelles techniques de maturation, de fermentation, de farine, etc. Maintenant, je travaille régulièrement en collaboration avec le champion du monde de pizza, qui m’aide beaucoup à créer mes recettes pour les concours. On s’est liés d’amitié à force de se rencontrer sur ces formations. Il m’aide sur la partie cuisine et grâce à lui nous avions adapté les courgettes à la sartenaise sur une pizza ».



La réputation de Gaël et de ses pizze gagnent très vite la Rive Sud et les alentours de Porticcio. Du petit snack sans prétention, la qualité des produits ravit les clients qui se pressent de plus en plus nombreux au sein de l’établissement : « Les clients ont suivi la métamorphose, entre ce que l’on propose aujourd’hui et les pizze d’il y a plusieurs années. J’ai de très bons retours et je pense qu’ils sont très contents de ce que l’on propose aujourd’hui dans notre établissement. Au début, je me souviens que c’était même un boulanger, qui me préparait les pâtons. Au fur et à mesure des formations, les clients ont perçu un réel changement. Nous avons cartonné à partir du Covid, car nous avions décidé de rester ouverts en livraison ou à emporter, et beaucoup ont pu découvrir nos pizze à ce moment-là, et sont devenus des clients réguliers ! ».