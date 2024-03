Futur port de plaisance de Porto-Vecchio : zoom sur plusieurs nouveautés

Il a déjà un nom : l’îlot de la Cioccia. Construit à l’entrée du futur port, il se trouvera à l’emplacement précis d’un affleurement rocheux, matérialisé par un cône rouge en béton. Faire un îlot à cet endroit permettra de contourner l’écueil de navigation, bien connu des plaisanciers et des pêcheurs porto-vecchiais. Il sera constitué par « des remblais qui sont récupérés pour affouiller le port », précise Stéphane Lucchini, du cabinet éponyme, l’architecte de l’emprise principale du port.Sur l’îlot, pas de plage, mais une promenade piétonne, de même qu’un accès pour de petits véhicules d’entretien. Sa superficie reste à définir : « Il y aura au moins 800 m2 au sol », évalue Stéphane Lucchini. L’ilot accueillera un poste avancé de la capitainerie, des sanitaires publics et aussi… une hélisurface, soit une zone d’atterrissage pour hélicoptères. Celle-ci se trouvera à proximité immédiate des anneaux réservés aux plus gros bateaux. De quoi permettre aux milliardaires de passer, en un clin d’œil, de l’hélico au yacht ? « On ne dit pas non, mais on ne dit pas oui non plus, tempère, prudent, Julien Galichet, le chargé de mission de l’extension du port de plaisance. A ce stade, il est prématuré de parler d’une activité commerciale. Cette hélisurface servira en premier lieu pour les opérations de secours. »La capacité d’accueil du futur port de plaisance va plus que doubler, passant de 380 à 803 anneaux. Comment les bateaux seront-ils répartis ? « Ca ira crescendo, explique Stéphane Lucchini. Les petites unités (les bateaux de 6 à 8 m) seront devant l’actuelle capitainerie. Et plus on ira vers le large, plus les bateaux seront grands, car on gagnera en profondeur et en tirant d’eau ». Les plus grands bateaux (jusqu’à 70 m de long) n’entreront pas dans le port. Ils stationneront de l’autre côté du brise-clapot, cette nouvelle jetée qui sera construite au large.Un lieu de vie dédié à la pêche sera aménagé dans l’actuelle capitainerie qui regroupera la prudhommie des pêcheurs avec un marché couvert constitué de boxes, de chambres froides et d’étals : « L’idée est de ne pas excentrer la production de la pêche locale, pour la mettre en avant au mieux », souligne Stéphane Lucchini, qui avoue n’avoir rien inventé : « Les pêcheurs étaient déjà là il y a deux siècles. »En divers endroits du port, les plaisanciers pourront se raccorder à des stations de pompage des eaux grises et noires. Les eaux grises, c’est le nom qui est donné aux eaux usées d’un bateau (issues de la douche, du lavabo…). Elles sont faiblement polluées, au contraire des eaux noires qui s’agglomèrent à des produits toxiques ou excréments. Aujourd’hui, chaque bateau est équipé d’un réservoir qui leur permet de collecter ces eaux usées. Mais aujourd’hui, le port de Porto-Vecchio ne permet pas aux plaisanciers de vidanger leurs eaux usées : « Comme on ne propose rien, les gens déchargent en mer », regrette Julien Galichet. A l’issue de la construction du port, la municipalité prévoit donc de capter ces eaux grises et noires, de les retraiter via la station d’épuration, pour ensuite les réutiliser au rinçage des bateaux. Car « rincer des bateaux à l’eau potable, ce n’est plus possible », soupire le chargé de mission. Ces eaux retraitées serviront également à l’arrosage des espaces verts et au nettoyage des voiries.Par ailleurs, un système anti-pollution pourra se déployer grâce à des filets spongieux, longs d’une centaine de mètres, dont la propriété première est d’absorber les carburants ou fioul lourd.