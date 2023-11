Futsal : la belle résistance de l'ACA face à Toulouse

Pendant la seconde mi-temps, les Ajacciens ont redoublé d'efforts, donnant tout ce qu'ils avaient. La révolte a été menée par le jeune Kenan Fricheteau, qui a réduit l'écart au score. Affichant une combativité accrue, Jean Philippe Paolini a ensuite apporté un regain de combativité en marquant un superbe but pour le 2-3. À seulement 20 secondes de la fin, Paulo Basilio a égalisé en powerplay, offrant un moment d'espoir intense aux supporters locaux.

Cependant, la désillusion est survenue à seulement 3 secondes du coup de sifflet final, avec un but encaissé sur un corner qui a scellé le destin du match.



Malgré la défaite, l'équipe corse a montré une belle détermination et a offert un spectacle palpitant aux supporters présents. Les joueurs et le coach tirent des enseignements de cette expérience et se préparent déjà pour les prochains défis à relever.