Futsal : Pierre-Marie Innocenti et Yliès El Mahi récompensés au tournoi d’Agde

Ce tournoi était particulièrement relevé avec la participation des clubs d’Agde, Montpellier HSC, Entente Corneilhan-Lignan, FC Sète, Andrézieux, Montpellier Arceaux et FC Roche St Genest. Pour la 1ère édition de ce tournoi « Édouard Moreno » réservé aux catégories U12 et U13, les jeunes Furianinchi n’ont pas eu la tâche facile d’autant qu’arrivés en retard suite à la tempête entre Corse et continent, les protégés du coach Jean-Etienne Landini ont du enchaîner 3 matchs consécutifs de 14 minutes. Les jeunes corses ont néanmoins su montrer de belles qualités en prônant un jeu offensif inscrivant 8 buts en 5 matchs. Une phase de poule bien maitrisée leur a permis de se hisser en 1/2 finale élite avec des victoires face au Montpellier Hérault 2-1 (buteurs Valéry et El Mahi) et Agde, 2-0 (El Mahi et Couissi) et une courte défaite face à Andrezieux, 0-1. Revanchards les montpelliérains s’imposaient ensuite en ½ finale 2-1 (but de El Mahi). El Malhi sacré meilleur buteur du tournoi avec 4 buts en 5 matchs. Autre belle satisfaction pour le club, Pierre-Marie Innocenti était élu meilleur joueur du tournoi. Ce week-end un autre tournoi de futsal, catégories U11 (samedi) et U13 (dimanche), se déroulera au cosec de Furiani, le tournoi Marko Anastasijevic, du nom d’un joueur de football de 32 ans de Ponte Leccia, victime d’un arrêt cardiaque lors d’une rencontre à L’Ile Rousse en mars 2013. Il était aussi licencié à l'USJF. Une trentaine d’équipes y participera: USJ Furiani, SC Bastiais, Pieve di Lota, Casinca, AS Furiani-Agliani, EC Bastia, FC Balagne, Costa Verde, Agglo futsal, FC Bastia-Borgo, Etoile Filante, Gallia Lucciana…