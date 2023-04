Futsal - Finale de la coupe de Corse: l'AC Ajaccio a fait parler son expérience

AC Ajaccio (D2) - Furiani (R1) 5-2 (0-1)

Arbitre: M. Deidda.

Buts: Dottel (23e) Francisco De Campos (29e,34e, 35e) Santos Neto

(30e) pour l'ACA. Cifuentes (14e) pour Furiani.

USJF: Orsini, Cifuentes,Nannini, Landini, Kada, Morelli, Pianelli,

Esquiroz, Benhkime, Lucchesi, Djellali, Bernardini. Ent: Landini. JE

ACA: Solinas, Paolini, Dottel, Santos Neto, Francisco De Campos,

Rubion, Biqrina, Obargui, Basilio. Ent: De Pietro. A



Les Furianais prenaient l'avantage juste avant le quart d'heure de jeu sur une tête de Cifuentes. Les Ajacciens butaient sur des Furianais combatifs et sur leur gardien Orsini auteur d'arrêts décisifs.

À la pause Furiani menait 1 à 0.

Dès le retour des vestiaires, l'ACA trouvait la faille dans la défense nordiste à la 23e sur une frappe puissante de Dottel. Les Ajacciens prenaient franchement la direction du jeu. Francisco De Campos (29e) donnait l'avantage à l'ACA avant que Santos Neto (30e) ne fasse le break.

Les Furianais cédaient dans le dernier quart de la rencontre.

Francisco De Campos, par deux fois, battait Orsini. La marque passait à 5 buts à 1. Furiani sur un but de Kada à la 36e réduisait l'écart, mais ne pouvait empêcher l'ACA d'empocher le gain de la rencontre et de soulever la Coupe de Corse.