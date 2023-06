Furiani : Une journée musclée le 3 juin

« Cette journée du 3 juin qui entre dans le cadre de la semaine du muscle a pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance du muscle pour notre santé et faire la lumière sur une discipline encore trop méconnue et pourtant essentielle : la myologie » nous explique Catherine Château-Artaud, responsable du Téléthon en Haute-Corse.





A l’échelon national, du 1er au 7 juin, des animations de sensibilisation portées par des entreprises, des acteurs de la santé, des fédérations sportives, le monde scolaire et universitaire, les collectivités locales, se dérouleront partout en France pour faire prendre conscience à chacun de l’importance du muscle dans notre équilibre quotidien et combien il est vital de préserver son capital musculaire. 600 c'est le nombre de muscles dans notre corps. 2,5 milliards c'est le nombre de fois où le cœur se contracte dans une vie. 1 kg de muscle c'est ce que renouvelle notre organisme chaque jour. « On réduit souvent le muscle à sa seule fonction de motricité ou de force, mais le muscle est bien plus que ça car il interagit avec de nombreux organes et sa condition impacte de multiples fonctions vitales. Sans muscle, impossible de bouger, respirer, digérer, sourire, parler » ajoute C. Château-Artaud.



Manger, lever les bras, parler, porter, marcher, courir, respirer… tous nos mouvements et toutes nos fonctions vitales dépendent du bon fonctionnement de ces 600 muscles de notre organisme. Et c’est bien pour sensibiliser petits et grands au rôle majeur joué par nos muscles dans notre équilibre quotidien et combien il est vital de préserver son capital musculaire tout au long de la vie, que l’AFM-Téléthon et l’Institut de Myologie lancent cette 1ère édition de la « Semaine du Muscle ». Le 1er juin, le Conseil Economique, Social et Environnemental accueillera les premières Assises du muscle, un événement organisé par l’Institut de myologie avec le soutien de l’AFM-Téléthon. Ces Assises ont pour objectif de démontrer le rôle essentiel du muscle dans la vie et de sensibiliser les politiques, les institutionnels, les acteurs de la santé, de la prévention et de l’éducation mais également le monde du travail ou le monde sportif, à l’enjeu de santé publique qu’il représente.



En amont et en aval de cette journée du 3 juin à Furiani, des actions auront lieu aussi dans les écoles. « Pour la seule journée du 3 juin, nous avons mis en place de nombreuses animations pour sensibiliser tous les publics au rôle du muscle » précise Catherine Château-Artaud. « En fil conducteur, tout au long de la journée, un grand concours de grimaces histoire de faire travailler, dans l’humour, les muscles du visage »