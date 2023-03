Furiani : Tony Parker signe un partenariat avec le Sporting club de Bastia et l’association Inseme

Entre Smart Good Things et INSEME, le rapprochement s’est fait grâce au football, via le SCB, déjà sponsorisé par la marque. « On s’appuie sur le Sporting pour la promotion de nos boissons. Et plus on va vendre de produits, plus INSEME va recevoir d’argent », résume Serge Bueno, fondateur de Smart Good Things. Un accord loin d’être anodin, puisque les premières campagnes devraient déboucher sur 50 à 100 000 euros de dons.



D’après la directrice de l’association, Laura Ponzevera, ce partenariat va permettre de financer certaines actions, comme le développement de l’hébergement sur le continent. En effet, afin d’aider les Corses qui doivent s’exiler pour raison médicale, INSEME achète des appartements, qui sont ensuite mis à disposition des malades. « À l’heure actuelle, nous en avons six : quatre à Marseille, un à Paris, et un à Nice. L’objectif, c’est de développer l’offre à Marseille. »