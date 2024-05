Furiani : Les cadets de la sécurité civile de Haute-Corse ont reçu leurs diplômes

Tout a débuté par l'arrivée au pas cadencé des trente cadets et cadettes des collèges de Corte et Montesoro, tous vêtus de leurs uniformes impeccables, symboles de leur engagement et de leur discipline. Accompagnés de leurs enseignants, ils ont pris place sous les regards admiratifs des autorités locales, des formateurs et des représentants des divers services. Après quoi, le moment tant attendu est arrivé : la remise des diplômes et des insignes distinctifs. Chaque cadet a donc été appelé, afin de recevoir sous les applaudissements, diplôme et insigne des mains des autorités.



Parmi les personnalités présentes figuraient Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, le Colonel Clément Préault, directeur adjoint de l’établissement, le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, le Colonel Christophe Peltier, chef de corps de l’UIISC 5 Corte et son adjoint le chef de bataillon Lilian Lauber. Stéphanie Fournel, cheffe du service à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, représentait Bruno Bénazech (DASEN), et Alain Biasci, chef du SIDPC 2B, représentait le préfet de Haute-Corse.



Parmi toutes les allocutions d’encouragement et félicitations prononcées, celle du président Hyacinthe Vanni résumait la finalité pédagogique de ce parcours : « « Votre engagement, il est au service des autres, au service de votre territoire et de ce que l’on est. Je le dis, il n’y a rien de plus noble qu’une jeunesse engagée. Vous savez, ici il y a des repères, de la discipline, des valeurs que l’on veut transmettre. Et c’est cette Corse-là que l’on souhaite également faire rayonner à travers ces valeurs ».