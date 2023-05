Furiani - Le "plateau" de l’Associu Sporting Bastia 92 dans le prolongement des commémorations du 5 mai

« C’est avec beaucoup d’émotion que nous organisons notre première manifestation dans le prolongement de cette commémoration du 5 mai » soulignait l'autre jour, à la concession Toyota Monti, Ismaël Triki le président de l’Associu Sporting Bastia 92. Cette association est née lors de la commémoration des 30 ans du drame via Collectif et l'initiative d'anciens anciens journalistes sportifs bastiais qui avaient invité tous les anciens joueurs, témoins de ce funeste jour dont certains ne s’étaient d’ailleurs jamais revus depuis cette année-là.





« Aujourd’hui nous sommes aux côtés du Collectif pour sensibiliser jeunes et anciens à ce drame » poursuit Triki. « En dehors des dates qui entourent le 5 mai et des cérémonies, avec les anciens joueurs de 92 mais aussi des autres saisons, nous prenons part ou organisons différentes opérations dans l’année, la dernière en date étant la collecte de chaussures de foot pour des enfants marocains défavorisés.

Le plateau de ce samedi 6 mai sur les stades d’Erbajolu et Volpaju, vient en conclusion des animations autour du 5. Un moment qu’on a voulu convivial, joyeux. Ce sera l’occasion de sensibilisation, de partage, d’échanges, un moment intergénérationnel, un devoir de mémoire à travers le football ».





Des U11 aux anciens internationaux

En catégorie U11 (moins de 11 ans), le plateau réunira vingt équipes* issues de toutes les régions de la Ligue Corse de Football.

Le plateau des vétérans sera lui aussi très riche avec les membres de l’ASB 92, les anciens du SC Bastia, du GFCA, de l’ACA, de l’US Corti et le Club Internationaux Football avec les Maoulida, Squilaci, Elena, Martins, Givet, Savidan, Socrier pour ne citer que ceux-là.

« Aujourd’hui notre association prend de l’ampleur avec la signature d’un partenariat important avec l’UNFP, Union National des Footballeurs Professionnels » souligne encore Ismaël Triki. « Cela nous permettra notamment, en complémentarité du collectif, d’internationaliser nos opérations, de sensibiliser en dehors de nos frontières ».



Le programme (entrée libre)

Samedi 6 mai

10h45 : Aux stades Erbajolu et Volpaju, début du plateau jeunes U11*.

11h30 : Au stade Armand Cesari à Furiani, moment commémoratif en présence de toutes les équipes vétérans.

13h30 : Lecture du texte « Nous n’oublierons jamais ».

13h45 : Aux stades Erbajolu et Volpaju : poursuite du plateau jeunes et début des rencontres vétérans.

18h00 : Fin des rencontres et remises des souvenirs aux participants.

Une petite restauration et vente de boissons seront disponibles tout au long de la journée à la buvette du stade d’Erbajolo.



*Plateau U11

ACA – GFCA – AS Nebbiu Conca d’Oru – AS Costa Verde – US Vicu – O. Alata – FC Balagne – AS Pieve di Lota – SC Bastia – AS Furiani Agliani – EC Bastia – AS Santa Reparata – AS Casinca – FJE Biguglia – Gallia Lucciana – FC Borgo – AS Porto Vecchio – US Corti – JS Aiacciu.