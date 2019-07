Furiani : De nouvelles installations pour le rugby à Volpajo

Rédigé par PLB le Vendredi 5 Juillet 2019 à 21:00

François Tatti, président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, vice-président en charge de la politique sportive et Jean-Jacques Padovani vice-président, délégué aux travaux, ont inauguré ce vendredi soir le club-house et la tribune du stade de Volpajo à Furiani. Inauguration en présence de Lauda Guidicelli de la CDC, Jean-Simon SAVELLI, président du Comité Corse de Rugby et Etienne Ponzevera, président de Bastia XV et Guilhem Guirado, capitaine du XV de France de rugby.

