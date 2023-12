Furiani : Accident et route coupée sur le cordon lagunaire

VL le Mardi 12 Décembre 2023 à 08:37

Un accident de la circulation s'est produit ce mardi 12 décembre vers 8 heures sur la route du cordon lagunaire de la Marana, à la hauteur de la plage du Tombulu Biancu. Deux voitures, circulant à "forte cinétique", sont entrées en collision. Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieu. Les pompiers ont porté assistance à deux personnes légèrement blessées. Les deux victimes, deux jeunes femmes âgées de 25 et 27 ans, ont été transportées au centre hospitalier de Bastia. La route a été coupée à la circulation le temps des opérations de secours et pour évacuer les véhicules accidentés.



Plus d'infos à venir.