Funtanone di Vignale : Un jeune homme grièvement blessé dans un accident de la route

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 31 janvier à 17h40 sur la RT 20, entre Barchetta et Fontanona de Vignale. Le choc frontal survenu à grande vitesse et impliquant trois véhicules a fait trois victimes, dont un jeune homme de 19 ans grièvement blessé.



Un dispositif de secours conséquent a été déployé sur place, mobilisant une quinzaine de sapeurs-pompiers des casernes de Lucciana et Ponte-Leccia. Les moyens engagés comprenaient trois ambulances, un véhicule de secours routie, une voiture de commandement et un véhicule médicalisé du SAMU.



Si les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, l’intervention des secours a nécessité une fermeture partielle de la chaussée pour permettre les opérations de prise en charge et de sécurisation.